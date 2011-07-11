217 هزار ورزشکار در اصفهان تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش ظهر دوشنبه در نخستین همایش ملی ورزش از پنجره حقیقت اظهار داشت: در گذشته برخلاف امروز، افراد باسواد در جامعه از مقبولیت چندانی برخوردار نبودند.

ورزش جایگاه خود را به دست نیاورده است

وی با اشاره به اینکه علم در جامعه امروز ما به صورت یک شاخص مهم درآمده است، تصریح کرد: باید ببینیم که ورزش نیز مانند مقوله علم توانسته جایگاه خود را در جامعه کنونی به دست آورد.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان اظهار داشت: نمی‌توان مردم را با زور به سوی ورزش کشاند بلکه باید با فرهنگسازی صحیح کاری کرد که مردم خود به سوی ورزش جذب شوند.

وی با بیان اینکه ورزش نتوانسته جایگاه خود را در بین مردم به دست آورد، تاکید کرد: زمینه‌های فقهی و شرعی یکی از راه‌های اصلی کسب جایگاه خوب ورزش در بین عامه مردم کشورمان است.

خدابخش گفت: مردم از علمای دینی و مذهبی حرف شنوی دارند و نصیحتهای آنها را که حاوی شاخصهای خوب زندگی مانند ورزش است با دل و جان فرا می‌گیرند.

ترویج فرهنگ ورزش رسالت اصلی ماست

وی ترویج فرهنگ ورزش در جامعه و ترویج فرهنگ اسلامی در ورزش را از رسالتهای اصلی اداره تربیت بدنی استان اصفهان دانست و تاکید کرد: این دو مورد، بال‌های این رسالت هستند و مسئولان امر ورزش و متولیان آن باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان آمار رسمی بیمه‌شدگان ورزشی را در سطح کشور و در سطح استان اصفهان به ترتیب، دو میلیون و 600 هزار نفر و 217 هزار نفر عنوان کرد و گفت: تعداد ژیمناستیک‌کاران کشوری همچون چین در حدود 120 میلیون نفر است که این تعداد ورزشکار نشان‌دهنده جدی گرفتن مقوله ورزش از سوی مردم این کشور بیش از مردم ایران است.

وی ادامه داد: آمار بسیار وحشتناکی در مورد سلامت مردم ایران وجود دارد و باید مطالبات حقوقی مردم را به صورت جدی پیگیری کنیم.

بودجه های دولت در ورزش کم نیست

خدابخش با بیان اینکه بودجه دولت در ورزش کم نیست بلکه به جا نبوده است، تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه‌ریزی کرد که بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت که قرار بود در ورزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری شود و اکنون طبق قوانین جدید وارد استانها شده در راه سلامت عمومی مردم هزینه شود.