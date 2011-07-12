علی بهنام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تشریح برنامه‌های ویژه حرم مطهر حضرت معصومه(س) به مناسبت نیمه شعبان بیان داشت: در شب میلاد سخنرانی حجت الاسلام میرباقری، مداحی عباس حیدرزاده و قرائت مناجات شعبانیه توسط مداح اهل بیت(ع) حقی برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه مراسم احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا می شود، افزود: در نیمه شب میلاد سخنرانی و قرائت دعال کمیل نیز برگزار خواهد شد.



بهنام با اشاره به برنامه های حرم مطهر در سالروز میلاد امام زمان(عج) اظهار داشت: صبح میلاد، سلسله نشست های مهدویت با حضور کارشناسان و استادان حوزه و دانشگاه حجت الاسلام دکتر محمد رضا جعفری و دکتر جواد جعفری برگزار می شود.



وی ادامه داد: همچنین همزمان با صبح روز نیمه شعبان سخنرانی حجت الاسلام پور سید آقایی و مدیحه سرایی مداح اهل بیت(ع) ولی زاده و اجرای تواشیح توسط گروه میلاد و سرود توسط گروه آوای وصال را خواهیم داشت.



مسئول برگزاری مراسم های حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: همزمان با عصر میلاد صاحب الزمان(عج) نیز حجت الاسلام سید حسین مومنی در حرم مطهر ایراد سخنرانی خواهند کرد و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت(ع)،اجرای تواشیح توسط گروه ثامن و سرود توسط گروه آوای وصال نیز از دیگر برنامه ها می باشد.



وی با اشاره به برنامه های حرم مطهر ویژه شام میلاد بیان داشت: در شام میلاد امام زمان(عج) سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری، مداحی مداح اهل بیت(ع) میرداماد و قرائت مناجات شعبانیه توسط سید علی حسینی نژاد از برنامه‌های حرم خواهد بود.