علی بهنام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تشریح برنامههای ویژه حرم مطهر حضرت معصومه(س) به مناسبت نیمه شعبان بیان داشت: در شب میلاد سخنرانی حجت الاسلام میرباقری، مداحی عباس حیدرزاده و قرائت مناجات شعبانیه توسط مداح اهل بیت(ع) حقی برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه مراسم احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا می شود، افزود: در نیمه شب میلاد سخنرانی و قرائت دعال کمیل نیز برگزار خواهد شد.
بهنام با اشاره به برنامه های حرم مطهر در سالروز میلاد امام زمان(عج) اظهار داشت: صبح میلاد، سلسله نشست های مهدویت با حضور کارشناسان و استادان حوزه و دانشگاه حجت الاسلام دکتر محمد رضا جعفری و دکتر جواد جعفری برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین همزمان با صبح روز نیمه شعبان سخنرانی حجت الاسلام پور سید آقایی و مدیحه سرایی مداح اهل بیت(ع) ولی زاده و اجرای تواشیح توسط گروه میلاد و سرود توسط گروه آوای وصال را خواهیم داشت.
مسئول برگزاری مراسم های حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: همزمان با عصر میلاد صاحب الزمان(عج) نیز حجت الاسلام سید حسین مومنی در حرم مطهر ایراد سخنرانی خواهند کرد و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت(ع)،اجرای تواشیح توسط گروه ثامن و سرود توسط گروه آوای وصال نیز از دیگر برنامه ها می باشد.
وی با اشاره به برنامه های حرم مطهر ویژه شام میلاد بیان داشت: در شام میلاد امام زمان(عج) سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری، مداحی مداح اهل بیت(ع) میرداماد و قرائت مناجات شعبانیه توسط سید علی حسینی نژاد از برنامههای حرم خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول برگزاری مراسمهای حرم مطهر حضرت معصومه(س) از برگزاری سلسله نشست های مهدویت همزمان با صبح میلاد امام زمان(عج) در حرم مطهر خبر داد.
علی بهنام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تشریح برنامههای ویژه حرم مطهر حضرت معصومه(س) به مناسبت نیمه شعبان بیان داشت: در شب میلاد سخنرانی حجت الاسلام میرباقری، مداحی عباس حیدرزاده و قرائت مناجات شعبانیه توسط مداح اهل بیت(ع) حقی برگزار می شود.
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