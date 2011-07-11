ارتباط بین مسجد جمکران و حوزه علمیه کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی وافی ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران به علت انبوه زائران از ظرفیت بسیار مناسبی جهت تبلیغ برخوردار است گفت: متاسفانه ارتباط بین مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه قم بسیار کمرنگ است.



وی تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در شبهای چهار شنبه از ۲۵۰ نقطه کشور حداقل یک نفر به شهر قم سفر کرده است که حوزه علمیه می‌تواند از این ظرفیت برای تبلیغ که امری بسیار مهم است استفاده کند.



وافی افزود: از طرف مسجد مقدس جمکران تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با حوزه علمیه صورت گرفته است ولی این امر تاکنون محقق نشده است.



وی در ادامه به اردوهای دانشجویی که به مسجد مقدس جمکران سفر می‌کنند اشاره داشت و بیان کرد: این اردو‌ها با هزینه‌های هنگفتی از سوی تشکل‌های دانشجویی برگزار می‌شوند که متاسفانه به علت بی‌توجهی از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود.



وافی با اشاره به عدم ارتباط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها با مسجد مقدس جمکران ادامه داد: مسجد مقدس جمکران ظرفیت‌های بسیاری خوبی در زمینه‌های آموزش، فرهنگی و پژوهشی دارد که می‌تواند آن را در اختیار دانشجویان قرار دهد که متاسفانه این امر انجام نمی‌شود.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهر قم شاهراه ارتباطی ۱۷ استان است و اردوهایی دانشجویی بسیاری نیز به مسجد مقدس جمکران سفر می‌کنند نهاد نمایندگی رهبری باید با برقراری ارتباط بیشتر با مسجد جمکران بتواند از ظرفیت حضور این دانشجویان در مسجد مقدس جمکران استفاده کند.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به حضور خیل زائرانی که در شبهای چهارشنبه به مسجد مقدس جمکران سفر می‌کنند بیان داشت: می‌توان روزهایی از هفته غیر از چهارشنبه را به نام روز دانشجویان و حتی دانش آموزان نامگذاری کرد تا با حضور این افراد در روزهای خلوت بتوان به طور کامل دانشجویان و دانش آموزان را با فضای معنوی مسجد مقدس جمکران آشنا کرد و برنامه‌های ویژه‌ای را برای آنان تدارک دید.