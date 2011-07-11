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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

قمی اعلام کرد:

طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات تدوین شد

طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات تدوین شد

ساری - خبرگزاری مهر: دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تدوین طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا قمی بعد از ظهر دوشنبه در بیست و هفتمین نشست روسای نظام صنفی رایانه ای کشور در ساری افزود: این طرح با همکاری وزارت بازرگانی و شناسایی 340 نوع خدمت در حوزه آی تی شناسایی شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، آیین نامه ارائه خدمات فناوری اطلاعات تدوین و در جهت اعتمادسازی بازار و حمایت از مصرف کننده و رونق بازار فناوری اطلاعات صورت گرفت.

نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه کمیته فنی فناوری اطلاعات استاندارد در سازمان تشکیل شده است، تصریح کرد: 25 هزار فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعالیت می کنند.

قمی با بیان اینکه کمیته فنی فناوری اطلاعات در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور فعال تر می شود افزود: شرکت های دانش بنیان در حوزه آی تی شناسایی و حمایت خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مازندران از استانهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات است اظهار داشت: تعامل مسئولان ارشد مازندران با فعالان آی تی استان مناسب است.

قمی در ادامه خواستار توجه بیشتر دولت به فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات شد و افزود: سرمایه گذاری در حوزه آی تی زودبازده است.

بیست و هفتمین نشست روسای نظام صنفی رایانه ای کشور عصر امروز به کار خود در ساری پایان می دهد.

کد مطلب 1357145

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