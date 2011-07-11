به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان خواستار ادامه مذاکرات سازش خاورمیانه شد. وی پیش از نشست کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه در واشنگتن از طرفهای فلسطینی و اسرائیلی خواست بر سر میز مذاکرات سازش بازگردند.

به گفته وستروله، دستیابی به صلح پایدار و تامین خواسته های هر دو طرف درگیر تنها با انجام مذاکرات و تمرکز بر راه حل تشکیل دو کشور مستقل در منطقه ممکن می شود.

وی پیشنهاد اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری مذاکرات مستقیم بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان را نیز در همین راستا دانست. به ادعای وزیر امور خارجه، آلمان اقدامات یکجانبه نظیر اعلام استقلال توسط فلسطینی ها کمکی به برقراری صلح در منطقه نمی کند.