همایش "کتابخانه و سهم من در توسعه روستایی" در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون کتابخانه های عمومی استان بعد از ظهر دوشنبه در این همایش نقش کتابخانه عمومی را در توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها یادآور شد و گفت: بی شک رشد فرهنگ کتابخوانی جایگاه فرهنگی روستاها را ارتقا خواهد داد.

جعفر نوع خواه با اشاره به نقش کتابخانه ها در توسعه فعالیتهای اجتماعی و تربیت یک شهروند خوب و افزایش آگاهیهای عمومی افزود: رشد فرهنگی جامعه با مطالعه باعث عدم رسوخ فرهنگهای بیگانه و پیشگیری از معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد و ناهنجاریها می شود.

وی کتابخانه ها را مکانی جهت تولید و پرورش علم و دانش و مطالعه کتاب را بهره مندی از حاصل تفکرات و اندیشه علماو دانشمندان دانست و اظهار داشت: ایجاد عادت به مطالعه باید با کمک و همکاری خانواده ها و نهادی های مرتبط فرهنگی در جامعه نهادینه شود.

معاون کتابخانه های عمومی استان یکی از اولویتهای کتابخانه های عمومی را تلاش برای در دسترس قرار دادن کتاب عنوان کرد و اضافه کرد: تحقق این مهم بویژه در روستاها به دلیل عدم وجود کتابخانه عمومی با اجرای طرحهایی نظیر توزیع کتاب بوسیله دهیاران و یاوران کتاب آغار شده است.

وی با اشاره به وجود بیش از هزار و 900 روستا در سطح استان، احداث کتابخانه در تمام روستاها را خارج از توان و اعتبارات کتابخانه ها دانست و تصریح کرد: این نهاد آمادگی لازم جهت ایجاد کتابخانه مشارکتی و اختصاص سهمیه کتاب به اینگونه کتابخانه ها را دارد.

نوع خواه همچنین با اشاره به برگزاری این همایش ابراز داشت: برگزاری همایشهای مختلف علمی در کتابخانه های عمومی نشان دهنده جایگاه برتر فرهنگی این مکانهای علمی و عمومی در عصر حاضر است.

وی با اشاره به ارسال بیش از 20 مقاله علمی از یکی از روستاهای استان به دبیرخانه این همایش خواستار مشارکت و شرکت حداکثری ساکنان روستاها در همایشهای مشابه و همچنین عضویت در کتابخانه های عمومی شد.

در پایان این همایش ضمن قرائت مقالات برتر تعدادی از مقالات برتر مورد تقدیر قرار گرفت.