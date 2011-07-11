به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست روسای نظام صنفی رایانه ای کشور در ساری افزود: تولد آی تی محصول شکوفایی و تکامل اندیشه است که در ادبیات دینی و فرآورده های ذهنی بزرگان که آثار فاخر در عرصه ادبیات و عرفان خلق کردند علم آموزی نهفته است.

وی اظهار داشت: توجه به اندیشه وجه ممیزه نظام الهی بوده و برای رسیدن به تعالی، علم آموزی نیز موثر است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه فعالان حوزه فناوری اطلاعات به عنوان نخبگان جامعه نقش آفرینی می کنند، تصریح کرد: روند رشد فناوری اطلاعات در مازندران شتابان است.

طاهایی با بیان اینکه کاربردهای صحیح استفاده از اینترنت باید برای خانواده ها آموزش داده شود، یادآور شد: آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین تمام سطوح خانواده ها امری ضروری است.

وی با اعلام اینکه کددار کردن کالاها مقدمه ای بر ارتقاء دانش دیجیتالی است اظهار داشت: هوشمند کردن سوخت ابتکار موفق دولت احمدی نژاد بوده است.

استاندار مازندران خواستار استفاده بیشتر فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور از ظرفیت های دولت شد و افزود: توسعه آی سی تی در بخش مردمی فعال شود.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در عمق روستاهای استان نفوذ کند گفت: پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات باید با مشارکت همگانی صورت گیرد.