ترویج ارزشهای شهادت بین جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر دوشنبه در دیدار با مسئولان ستاد بزرگداشت یادواره شهداء چهاردانگه ساری افزود: ترویج و ارزش گذاری فرهنگ شهداء و شهادت بهترین راه برای ترویج ارزشهای دینی اسلام است.

وی افرود: مسئولان و دلسوزان شهداء باید آثار و خاطرات شهیدان را پر رنگ تر از گذشته به جوانان انتقال دهند.

امام جمعه مرکز مازندران افزود: وجود انقلاب و زنده ماندن ارزشهای اسلامی به خاطر ایثار و فداکاری شهیدان بوده است.

وی ادامه داد: بهترین سنگر مبارزه با معارضین و دشمنان انقلاب برگزاری و پاسداشت یاد و خاطره شهدا بوده که دشمنان در گذشته به دنبال حذف این فرهنگ بودند.

طبرسی بیان داشت: شهداء رسالتی داشتند که به رسالت خود عمل کرده و ما باید رسالت خود را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه نباید فضای یادواره های شهداء سیاسی شود اظهار داشت: امروز همه سیاسی شدند و برگزاری مراسم یادواره شهداء بسیار سخت و مشکل خواهد بود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، مشکل اساسی کشور را در ارزشهای اسلامی دانست و گفت: امروز دشمن با استفاده از جنگ نرم و ترویج بی دینی و بد حجابی به دنبال رسیدن به اهداف پلید خود است.

علی بابایی کارنامی، از اعضاء ستاد یادواره شهدای چهار دانگه ساری گفت: چهاردانگه ساری با 95 روستا، 20 هزار نفر جمعیت 160 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

وی افزود: نقش چهاردانگه در پیروزی انقلاب و در صحنه های سیاسی کشور و حمایت از اسلام و انقلاب اثر گذار بوده است.

بابایی یادآور شد: برگزاری یادواره شهداء چهار دانگه بدون نگاه به گرایشات سیاسی و حزبی با برنامه ریزی منظم در دستور کار این ستاد خواهد بود.