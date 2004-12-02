مجلس و دولت در دومين نشست خود راه هاي حل مشكلات كشور را بررسي كردند

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر" رييس مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه با اشاره به اهميت برگزاري اين نشستهاي مشترك بر تقويت تعامل بين مجلس و دولت تاكيد كرد.

حداد عادل با بيان نزديكي زمان بررسي لايحه بودجه و ذكر اين نكته كه لايحه بودجه مهمترين لايحه اي است كه در مجلس تصويب مي شود و ارتباط مستقيم با مردم دارد اظهار اميدواري كرد لايحه بودجه سال 84 كل كشور داراي خير و بركات فراواني براي مردم باشد.

وي افزود: مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه انتظاراتي دارد كه در دو بخش توقعات از دولت و توقعات از نمايندگان مجلس مي بايست به آنها توجه كرد.

رييس مجلس توقعات نمايندگان از دولت در لايحه بودجه را ارتباط و انطباق تنظيم بودجه بر اساس قانون برنامه سوم دانست وهمچنين اظهار داشت در مجموع مجلس هفتم يكسري ديدگاههايي دارد و آيا دولت مي خواهد در تنظيم بودجه سال 84 به ديدگاههاي مجلس عليرغم برخي اختلاف نظرها عنايت داشته باشد.

حداد عادل افزود: مجلس شوراي اسلامي تمايل به تثبيت قيمتها دارد البته ما نمي گوييم هيچ قيمت كالا و يا خدماتي افزايش پيدا نكند اما حتي الامكان با افزايش قيمتها تلاش شود تا دستمزد و حقوق نيز افزايش داشته باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موضوع افزايش قيمت بنزين كه در ابتداي هر سال صورت مي پذيرد و باعث لجام گسيختگي و ايجاد بهانه در افزايش قيمت ساير كالا و خدمات مي گردد اظهار داشت ما اعتقاد به كنترل قيمتها و جلوگيري از افزايش آنها داريم چون اين امر باعث ايجاد نارضايتي در مردم مي شود.

حداد عادل همچنين خاطرنشان كرد: انشاءالله دولت در تنظيم لايحه بودجه به اتمام طرحهاي نيمه تمام كشورعنايت ويژه داشته باشد و تلاش كند تا طرحهاي نيمه قبل از شروع سرفصل طرحهاي جديد به پايان برسد.

وي اظهار داشت: يكي از بحث هاي جدي در تنظيم لايحه بودجه واقع بيني در تنظيم آن و عبرت گرفتن از تجربه سالهاي گذشته مي باشد كه ضرورت دارد در اين بخش از ارايه ارقام غير واقع بينانه كه باعث عدم تحقق آن در بودجه سالانه مي شود پرهيز كرد.

وي افزود: نگاه عادلانه به كشور يكي از محورهاي اساسي در عدالت اجتماعي است و بايد تلاش شود تا به همه استانها با توجه به واقعيت ها نگاه گردد زيرا تصور غلطي وجود داشته است كه دولت نگاههاي خاصي به برخي استانها دارد و اميد است در تنظيم لايحه بودجه به گونه اي عمل شود كه اين ذهنيت ها بوجود نيايد و اگر اعتقاد به نگاه ويژه وجود بايد معطوف به استانهاي محروم باشد.

حداد عادل خاطرنشان ساخت صرفه جويي شعار همه ما و شعار مشترك دولت و مجلس است و با يك شهامت و جديت بين دولت و مجلس مي بايست جلوي برخي ريخت و پاشها را گرفت.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنان خود وظيفه مجلس در قبال لايحه بودجه را بر اساس انتظار رهبري و مردم از مجلس اولويت دادن مصالح نظام و ملي به مصالح محلي و منطقه اي دانست و از نمايندگان خواست به مشكلات بصورت فرابخشي نگاه كنند.

وي افزود: ما بايد به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتماد داشته باشيم و اگر در جايي نيز اشكالي وجود دارد با نقد علمي نسبت به حل و رفع آن اقدام كرده و از سهم خواهي محلي غير اصولي و بدون ضابطه پرهيز كنيم.

رييس مجلس همچنين با اشاره به برخي درخواستها در زمينه برداشت از صندوق ذخيره ارزي كشور اظهار داشت: برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد بر اساس واقعيت صورت پذيرد .

حداد عادل در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سيد حسن مدرس و روز مجلس اظهار اميدواري كرد دقت نظر و مردم گرايي شهيد مدرس همواره مد نظر دولتمردان و نمايندگان مجلس به ويژه در تنظيم لايحه بودجه قرار گيرد.

در اين جلسه همچنين چند نفر از نمايندگان مجلس از سوي كميسيونهاي تخصصي و فراكسيونهاي مختلف مجلس به ارايه نقطه نظرات خود پيرامون تنظيم لايحه بودجه كه بايد به آن توجه شود پرداختند.

دكتر عباسپور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات تامين كسري اعتبارات آموزش و پرورش، توجه به وضعيت معيشتي معلمان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها، افزايش ظرفيت دانشگاهها با توجه به ارتقاء كيفيت آموزشي ، توجه به تحقيقات و فناوري در كشور و تخصيص اعتبار جهت امور پرورشي به آموزش و پرورش را خواستار شد.

محمد نبي رودكي نايب رييس كميسون امنيت ملي و سياست خارجي در سخنان خود بر ضرورت توجه به افزايش بودجه بخش هاي دفاعي و امنيتي تاكيد كرد.

اميدوار رضايي رييس كميسيون بهداشت و درمان جلوگيري از افزايش سهم مردم از هزينه هاي سلامت ، رفع بي عدالتي در برخورداري مردم از خدمات درماني ، توجه به اعتبارات لازم وزارت رفاه و تامين اجتماعي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان را خواستار شد.

مهندس سيد حسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن در سخنان خود به محورهايي همچون عدم افزايش نرخ عوامل توليد در سال 84، استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي صنايع با اهميت، تسهيلات براي صادرات به منظور حمايت از روند توليد و گرايش بودجه براي جلب و حمايت سرمايه گذاري اشاره كرد.

علي اكبر آقايي رييس كميسيون عمران مجلس بر توجه جدي به اتمام پروژه هاي مهم ملي و عمراني ، توجه به ناوگان حمل و نقل كشور، افزايش بودجه در بخش راه و ترابري و توجه به مقاوم سازي واحدهاي مسكوني تاكيد كرد.

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد تقي محصل همداني رييس كميسيون حقوقي و قضايي نيز خواستار افزايش بودجه قوه قضاييه شد.

حجت الاسلام محمد تقي رهبر عضو كميسيون فرهنگي نيز خواستار توليد علم و نوآوري، تقويت حوزه هاي علميه و سنگر مساجد و مراكز پژوهشي و نرم افزاري و احياي امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با مفاسد اخلاقي ، توجه به نيازهاي جوانان و حفظ ميراث فرهنگي كشور شد.

احمد نيكفر عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي در سخنان خود بر ضرورت تخصيص اعتبار لازم جهت مهار آبهاي مرزي و ساماندهي و مهندسي رودخانه ها، پيش بيني اعتبارات جهت خريد محصولات تضميني و تامين اعتبار براي پرداخت خسارات به كشاورزان و بيمه محصولات كشاورزي تاكيد كرد.

محسن كوهكن عضو كمسيون اصل 90 نيز توجه به واقعي ديده شدن بودجه در درآمدها و هزينه ها و ارتباط قانوني ديوان محاسبات با شركتهاي دولتي را خواستار شد.

كمال دانشياررييس كميسيون انرژي محورهاي مهم اين بخش را تاكيد بر تثبيت نرخ حامل هاي انرژي ، ضعف در تدوين طرح ملي و جامع استراتژيك انرژي و ضعف در تهيه طرح جامع هدفمند كردن يارانه هاي انرژي ارزيابي كرد.

محمد خوش چهره نايب رييس كميسيون اقتصادي نيز طي سخناني اظهار داشت در شرايط كنوني فشار مالياتي بر روي بخش توليد و حقوق بگيران است و بخش سوداگري و دلالي از قلمرو ماليات در امان هستند و راه افزايش درآمد و رونق توليد نه افزايش ماليات بلكه رفع موانع سد راه توليد است.

دكتر حسن سبحاني رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز در اين جلسه اظهار داشت: ساختار مالي بودجه كشور براي تامين بخشي از درآمدهاي مورد نياز خود ناگزير است از فروش سرمايه و ثروت و قرض استفاده كند كه اين وضعيت اداره ناقص امور مالي دولت و اخلال مالي را در اقصاد ملي بوجود مي آورد.

غلامحسين مظفري از فراكسيون خط امام در سخنان خود به انتقاد از برداشت هاي مالي بي رويه و شتاب زده و غير كارشناسي از حساب ذخيره ارزي كه آثار تومي فوق العاده اي به كشور تحميل مي كند پرداخت.

سيد محمد مير محمدي دبير فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس طي سخناني اظهار داشت عقل و منطق حكم مي كند در اداره امور كشور حاكميت را در يك كل واحد ببينيم و ضمن احترام براي همه گرايشها و سليقه ها حل معضلات كشور، حفظ حقوق مردم و اعتلاي نظام اسلامي را هدف عملياتي خود قرار دهيم و بدور از هرگونه تنش و هياهو و كشمكش سياسي بيهوده به آن بپردازيم.

نفيسه فياض بخش از فراكسيون زنان نيز خواستار اختصاص تبصره خاصي براي تحكيم خانواده و تسهيل در امر ازدواج گرديد.