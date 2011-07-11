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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

سهرابی خبر داد:

رقابت 200 فعال قرآنی در مسابقات روانخوانی قرآن مازندران

رقابت 200 فعال قرآنی در مسابقات روانخوانی قرآن مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از رقابت 200 فعال قرآنی در مسابقات استانی روانحوانی قرآن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر دوشنبه در جلسه برگزاری مسابقات استانی مدیحه سرایی، همخوانی قرآن کریم، اذان و ابتهال از رقابت دویست نفر از نیروهای قرآنی مارندران، چهارشنبه 22 تیر ماه به رقابت می پردازند.

وی افزود: یکی از عرصه های فعالیتهای گروهی قرآن، تشکیل  گروههای همخوانی و مدیحه سرایی  توسط جوانان پر شور این مرز بوم است و برگزاری  مسابقات در این زمینه می تواند تجلی گاه پیوند هنر و متون اصیل اسلامی باشد و تلاوت گروهی آیات قرآن مجال پیوند دلهای جوانان دلباخته قرآن و ثقلین است.

سهرابی ادامه داد: با عنایت به وظایف اداره کل مبنی بر انجام امور فرهنگی به ویژه اهتمام به ترویج فرهنگ قرآنی و قرآن آموزی و معارف دین بر اساس نیات واقفین خیراندیش و وجود مکان های مناسب در استان نظیر بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، این دوره از مسابقات توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در سال جهاد اقتصادی برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران،هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد انگیزه در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در جهت تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی، ایجاد انس با قرآن کریم و آشنایی با فضائل اهل بیت عصمت و طهارت(ع)،  توجه دادن افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به معارف قرآن و اهل بیت(ع)، ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان در زمینه مسابقات قرآنی و تواشیح ،شناسایی نخبگان و فعالان در عرصه تواشیح و اذان و ابتهال، ارتقاء سطح اذان گویی، ابتهال، مدیحه سرایی و همخوانی در سطح استانها و توسعه و گسترش آن در جامعه است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران افزود: در این مسابقات استانی تعداد 30 نفر از مؤذنین برتر استان،25 نفر مبتهل استان و تعداد 15 گروه مدیحه سرایی و همخوانی قرآن خواهر و هشت گروه مدیحه سرایی و همخوانی قرآن برادر شرکت کردند.

وی افزود: در مسابقات مدیحه سرایی و همخوانی قرآن، اذان و ابتهال در سطح استان در دو مرحله استانی و شهرستانی تعداد دو هزار و 821 نفر شرکت کردند.

کد مطلب 1357179

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