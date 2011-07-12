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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۷:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌‌مهر - گروه‌ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال کوپا آمه‌ریکا و برگزاری دور رفت از مرحله دوم مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و یکم تیرماه سال 1390هجری شمسی مصادف است با دهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوازدهم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله دوم مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* پونیک ارمنستان - ویکتوریا جمهوری چک
* والتا مالت - اکراناس لیتوانی
* ماریبور اسلوونی - دودلانگ لوکزامبورگ
* مورگن مونته‌نگرو - لیتکس لووچ بلغارستان
* براتیسلاوا اسلواکی - توبول قزاقستان
* شامروک راورز ایرلند - فلورا استونی

- در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتبال کوپا آمه‌ریکا امشب یک دیدار از گروه C بین تیم‌های شیلی و پرو برگزار می‌شود.
کد مطلب 1357181

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