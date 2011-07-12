تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و یکم تیرماه سال 1390هجری شمسی مصادف است با دهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوازدهم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله دوم مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* پونیک ارمنستان - ویکتوریا جمهوری چک

* والتا مالت - اکراناس لیتوانی

* ماریبور اسلوونی - دودلانگ لوکزامبورگ

* مورگن مونته‌نگرو - لیتکس لووچ بلغارستان

* براتیسلاوا اسلواکی - توبول قزاقستان

* شامروک راورز ایرلند - فلورا استونی