تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و یکم تیرماه سال 1390هجری شمسی مصادف است با دهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوازدهم ژوئیه سال 2011 میلادی.
- دور رفت از مرحله دوم مقدماتی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* پونیک ارمنستان - ویکتوریا جمهوری چک
* والتا مالت - اکراناس لیتوانی
* ماریبور اسلوونی - دودلانگ لوکزامبورگ
* مورگن مونتهنگرو - لیتکس لووچ بلغارستان
* براتیسلاوا اسلواکی - توبول قزاقستان
* شامروک راورز ایرلند - فلورا استونی
- در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتبال کوپا آمهریکا امشب یک دیدار از گروه C بین تیمهای شیلی و پرو برگزار میشود.
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