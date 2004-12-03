كتاب "نور در حكمت سهروردي" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري مهر، سيما نور بخش، استاد فلسفه دانشگاه آزاد، به زودي كتاب "نور در حكمت سهروردي" را منتشر مي كند. اين كتاب كه پايان نامه فوق ليسانس ايشان است با تجديد نظري جامع از سوي نشر شهيد سعيد محبي‏، در 240 صفحه منتشر مي شود. بر اين كتاب دكتر حسين ضيايي، استاد دانشگاه يوسي ال آمريكا و دكتر ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مقدمه اي نوشته اند. در قسمت مقدمه اصلي كتاب زندگي، آثار و منابع حكمت سهروردي يعني ميراث ايران، يونان و اسلام بررسي شده است. در بخش ميراث اسلامي، به منابع مقدس قرآن و حديث و الهامي كه سهروردي از تعاليم امامان شيعه در بيان حكمتش گرفته پرداخته شده است. همچنين فلسفه اسلامي‏، عرفان و تصوف و عرفايي كه سهروردي از آنها تاثير گرفته نيز در اين بخش بررسي مي شود. در اين قسمت به موضوع اشراقيان پس از سهروردي كه آثار و انديشه وي چه تاثيري بر انديشمندان بعد از او گذاشته نيز پرداخته شده است.

"نور در حكمت سهروردي" داراي هشت فصل است كه موضوعات تفصيلي آن عبارتند از: فصل اول : معنا و مفهوم نور و ظلمت، اهميت آن در قرآن و حديث ، نور در حكمت سهروردي به چه معناست و چه كاربردي دارد، اشراق و مقايسه نور و و ظهور و نور و وجود و تطبيق بين اصالت نور و اصالت وجود در نظر سهروردي ، تشكيك در نور و وجود و مقايسه بين نورالانوار و واجب الوجود و كاربردي كه سهروردي از نورالانوار دارد، مقايسه نور و نار و اقسام نور و خصوصيات انوار مجرد.

فصل دوم : نورالانوار و اثبات آن توسط سهروردي ، بررسي صفاتي كه براي نورالانوار در مقابل واجب الوجود بكار مي رود.

فصل سوم: جهان شناسي اشراقي، بحث صدور فيض و نسبتي كه در نظر سهروردي با انوار عالي و سافل است، امكان اشرف، صدور بسيط از مركب، ارباب اصنام، مثل و فرشتگان، اقسام ارباب اصنام و عوالم چهاگانه در نظر سهروردي.

فصل چهارم: فعل نورالانوار و انوار قاهره و حركت افلاك . فصل پنجم : جوهر قاصب است كه از آن با عنوان برزخ ياد مي شود . فصل ششم: نفس ناطقه، تجرد نفس، جهات نفس، حدود و بقاي، شناخت از نظر سهروردي. فصل هفتم: تناسخ، لذت و عدم در نظر سهروردي . فصل هشتم : بحث نبوت و امامت از ديدگاه سهروردي و ضرورت آن.