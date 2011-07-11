18 آموزشگاه خراسان جنوبی به کارگاه رایانه مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ناعمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هریک از این کارگاه ها به ۱۵رایانه، چاپگر، اسکنر، تابلو هوشمند و .. تجهیز شده است.

وی بیان داشت: ۵۰ کارگاه IT در مقطع متوسطه و هفت کارگاه IT در مقطع راهنمایی در استان راه اندازی شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از تدوین محتوای آموزشی برای سه درس با اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال در گروه فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: تا کنون دو دبیرستان هوشمند را در استان راه اندازی کرده ایم.

وی اظهار داشت: اجرای اتوماسیون اداری در این اداره کل و اداره بیرجند و اجرای فیبرنوری از مخابرات به اداره کل و اتصال وایرلس بین اداره کل آموزش و پرورش و دوساختمان در سجادشهر و سپیده کاشانی بخشی از فعالیتهای فناوری اطلاعات این اداره کل است.

وی تصریح کرد: ۵۰۰ سری لوح فشرده یادیار با اعتباری به مبلغ ۱۸۰میلیون ریال خریداری و بین مدارس استان توزیع شده است.

ناعمی بیان کرد: به منظور استفاده فرهنگیان از فضای اینترنت جهت تحقیق و پژوهش ۳۰ساعت اینترنت رایگان به همکاران فرهنگی استان ارائه شده که در هر ماه می توانند از آن استفاده کنند و در ماه بعد این مقدار ساعت مجددا شارژ می شود.