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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۵

در مشهد/

نخستین آبگرمکن خورشیدی پیشرفته خاورمیانه رونمایی شد

نخستین آبگرمکن خورشیدی پیشرفته خاورمیانه رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین آبگرمکن خورشیدی پیشرفته خاورمیانه، در اولین نمایشگاه بهینه سازی انرژی در مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازنده این آبگرمکن خورشیدی پیشرفته عصر دوشنبه در نخستین نمایشگاه بهینه سازی مصرف انرژی، خدمات و کالاهای مصرفی خراسان رضوی گفت: 40 درصد از قطعات این آبگرمکن داخلی و بقیه خارجی است که با بهره گیری از آن تا 80 درصد در مصرف انرژی یک خانواده ایرانی صرفه جویی می شود.

داوود باقری افزود: کارشناسان شرکت انرژی تجدید پذیرخراسان رضوی در مدت شش ماه این آبگرمکن را طراحی کرده و ساخته اند.

وی تصریح کرد: آبگرمکن خورشیدی مذکور از راندمان بالایی نسبت به سایر آبگرمکن های دیگر برخوردار است.

سازنده آبگرمکن خورشیدی پیشرفته گفت: سطح آبگرمکن خورشیدی پیشرفته برخلاف سایر آبگرمکن ها دایره ای شکل بوده و از هنگام طلوع تاغروب خورشید همواره زاویه تابش 90 درجه است.

وی بیان کرد: وجود دولایه خلاء بین لایه های جذبی انرژی خورشید باعث شده تا تقریبا انرژی خورشید از دست خارج نشده و آبگرمکن تا ساعاتی از شب گرم بماند.

باقری تاکید کرد: تمام قطعات آبگرمکن خورشیدی پیشرفته برخلاف مدل های دیگر قابل تعویض است و سیستم انتقال آب با بهره گیری از لوله های مسی در آن حذف شده است.

وی گفت: با هدفمندی سازی یارانه ها این دستگاه قابل استفاده در منطقه خراسان رضوی و کشور است چرا که درشرایط فعلی باید انرژی های نو جایگزین شود.

به گفته وی هزینه ساخت و طراحی آبگرمکن های خورشیدی پیشرفته شش میلیون ریال است که توسط بخش خصوصی پرداخت شده است.

کد مطلب 1357193

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