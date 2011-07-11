نخستین آبگرمکن خورشیدی پیشرفته خاورمیانه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازنده این آبگرمکن خورشیدی پیشرفته عصر دوشنبه در نخستین نمایشگاه بهینه سازی مصرف انرژی، خدمات و کالاهای مصرفی خراسان رضوی گفت: 40 درصد از قطعات این آبگرمکن داخلی و بقیه خارجی است که با بهره گیری از آن تا 80 درصد در مصرف انرژی یک خانواده ایرانی صرفه جویی می شود.

داوود باقری افزود: کارشناسان شرکت انرژی تجدید پذیرخراسان رضوی در مدت شش ماه این آبگرمکن را طراحی کرده و ساخته اند.

وی تصریح کرد: آبگرمکن خورشیدی مذکور از راندمان بالایی نسبت به سایر آبگرمکن های دیگر برخوردار است.

سازنده آبگرمکن خورشیدی پیشرفته گفت: سطح آبگرمکن خورشیدی پیشرفته برخلاف سایر آبگرمکن ها دایره ای شکل بوده و از هنگام طلوع تاغروب خورشید همواره زاویه تابش 90 درجه است.

وی بیان کرد: وجود دولایه خلاء بین لایه های جذبی انرژی خورشید باعث شده تا تقریبا انرژی خورشید از دست خارج نشده و آبگرمکن تا ساعاتی از شب گرم بماند.

باقری تاکید کرد: تمام قطعات آبگرمکن خورشیدی پیشرفته برخلاف مدل های دیگر قابل تعویض است و سیستم انتقال آب با بهره گیری از لوله های مسی در آن حذف شده است.

وی گفت: با هدفمندی سازی یارانه ها این دستگاه قابل استفاده در منطقه خراسان رضوی و کشور است چرا که درشرایط فعلی باید انرژی های نو جایگزین شود.

به گفته وی هزینه ساخت و طراحی آبگرمکن های خورشیدی پیشرفته شش میلیون ریال است که توسط بخش خصوصی پرداخت شده است.