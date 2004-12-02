طالباني و بارزاني خواستار تعويق انتخابات در منطقه كركوك شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه عكاظ عربستان، منابع كرد اعلام كردند كه تعداد زيادي از احزاب و گروه هاي كرد از جمله حزب دمكرات به رهبري مسعود بارزاني و حزب اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني با تشكيل ليست يكپارچه نامزدها براي شركت در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن) با هم به توافق دست يافته اند.



اكراد پس از كنفرانسي كه به اين توافقنامه رسيدند اعلام كردند اين ليست همچنين اقليت هاي مسيحي و تركمان عراق را نيز در برخواهد گرفت .



دو حزب بزرگ كردستان تصميم گرفتند با يك ليست مشترك كه شامل يك حزب اصولگرا ميانه رو كرد و نماينگان اقليت هاي تركمن و مسيحيت درايالت كردستان هستند در انتخابات پارلماني آينده شركت كنند.



مسعود بارزاني رئيس حزب دمكرات كردستان در صلاح الدين در 360 كيلومتري شمال بغداد در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با طالباني گفت : نيروهاي سياسي كردستان بر يك روي يك ليست واحد در انتخابات ملي كردستان(مختص كردستان) وانتخابات مجلس ملي عراق (سراسري) توافق كردند .



وي افزود: شرايط كنوني ايجاب مي كند كه سرنوشت كردستان را در مقابل ديدگان خود قرار دهيم و در ليست واحد براي تضمين حقوق ملت كرد در عراق شركت كنيم.



يكي از سه گروه كرد اسلامگرا حزب اتحاد اسلامي كردستان است كه در ليست واحد دو حزب اصلي كردستان شركت مي كند .



به گفته بارزاني ، علت عدم مشاركت احزاب عربي در ليست واحد وجود اختلاف درباره نسبت نمايندگي كردها در آن ليست ها است .



مشاركت تركمان ها ازطريق گروه هاي كوچك صورت مي گيرد نه از طريق جبهه تركمن ها بزرگترين تشكل حزبي اين قوميت عراق كه به تركيه پايبند است



به گزارش مهر، عراق در 30 ژانويه (11 بهمن) شاهد برگزاري انتخابات سراسري بر اساس نسبيت و در نظر گرفته شدن عراق به عنوان يك حوزه انتخاباتي واحد براي گزينش 275 نماينده مجلس ملي انتقالي عراق خواهد بود.



در همان روز اكراد نيز اعضاي پارلمان مستقل خود با 111 نماينده را كه در سال 1990 تشكيل داده اند، همزمان با انتخاب نمايندگان مجلس ملي عراق انتخاب خواهند كرد.



طالباني و بارزاني خواستار مشاركت پرشور اكراد در انتخابات سراسري و منطقه اي شدند و اعلام كردند: ما نياز به آراي تمام كردها براي دستيابي بيشترين تعداد كرسي ها در مجلس عراق داريم .



اكراد كه 20 درصد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند درصدد هستند تا نقش برجسته اي در تدوين قانون اساسي دايمي عراق در مجلس ملي انتقالي براي حفظ حكومت خودمختاري خود در چارچوب عراق فدرال ايفا كنند .



هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات عراق مجوز شركت 18 گروه و تشكل سياسي اكراد كردستان را براي انتخابات صادر كرد.

بارزاني گفت: وقتي شيعيان (اكثريت) بر يك روي يك ليست واحد نامزدهايشان براي انتخابات توافق مي كنند اكراد هم نيز ليست ارائه مي كنند .



بارزاني و بارزاني بار ديگر درخواست خود را براي به تعويق افتادن انتخابات در شهر كركوك تا زمان حل مشكلات و ساماندهي معضلات آن شهر و بازگشت اكراد و تركمان هاي رانده شده در زمان رژيم صدام به آن و خروج اعراب مهاجر از آن كه از سوي رژيم صدام به اين شهر منتقل شده بودند، مطرح كردند اين مساله در قانون اساسي موقت يا قانون اداره عراق در دوران انتقالي مورد تاييد قرار گرفته است .



بارزاني درباره موضع اكراد در صورت اصرار دولت موقت عراق برگزاري انتخابات در شهر كركوك گفت : ما در مقابل اوضاع دست بسته نخواهيم ماند صبر ما هم حدي دارد.