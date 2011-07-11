کلنگ مصلی محمدشهر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی و شهرداری محمدشهر با اختصاص 11 هزار متر مربع زمین در یکی از بهترین نقاط شهر، زمینه تحقق یکی از مطالبات اصلی مردم مبنی بر احداث مصلی شهر را فراهم کردند که در آئین کلنگ زنی مورد تقدیر مسئولان استانی قرار گرفت.

امام جمعه محمدشهر در این آئین اظهار داشت: از تمامی کسانی که دست در دست یکدیگر برای برگزاری مراسم امروز قبول زحمت کرده اند، سپاسگذاری می کنم، احداث مصلی آرزوی دیرینه خواهران و برادران متدین محمدشهری است که امروز یک قدم به اجرایی شدن نزدیک تر شد.

حجت الاسلام الهی با بیان اینکه آنچه مورد قبول درگاه حق تعالی قرار می گیرد، عمل با اخلاص است، افزود: هر که قدمی برای اعتلای ارزش های اسلامی بردارد، اجرش نزد خداوند محفوظ است و وعده ای که رب داده، یقینا تحقق خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر کرج نیز در آئین اظهار داشت: داشتن مکانی که در آن از خدا و ائمه اطهار صحبت شود، مایه افتخار است و روز به روز باید بر تعداد چنین اماکنی افزوده شود.

حجت الاسلام محسن کازرونی با اشاره به شیوع خرافات در سطح جامعه، نگاه ویژه به مسایل دینی را علاج وضع موجود خواند و گفت: خطبه های نافذ، عمیق و همراه با تقوای خطیبان و امامان جمعه بر نفوس مستعد تاثیر بسیار مطلوبی می گذارد و جوانان امروز برای پذیرش مسئولیت های فردا مهیا می سازد.

وی افزود: دشمنان اسلامی گاهی شبهه ایجاد می کنند که چرا به جای رسیدگی به مصلی ها و مساجد، فقرا را ساماندهی نمی کنید که در جواب باید گفت؛ هر چه داریم از اسلام عزیز است و اگر نفسی می رود و می آید، از برکت وجود امامان و پیامبران است. حقیقتا هرچه به مساجد، تکایا و مصلی های نماز جمعه رسیدگی شود، باز هم کم است چرا که این اماکن خاص صبحت با خداوند و خوبان است.