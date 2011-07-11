وام 20 میلیون تومانی برای مناطق زلزله زده درود و ممسنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به استناد اصل 138 قانون اساسی، بانک مرکزی را موظف کرد تسهیلات بانکی برای بازسازی 10هزار واحد مسکن شهری خسارت دیده ناشی از زلزله شامل 7 هزار واحد در شهرستان درود استان لرستان و یک هزار واحد در شهرستان ممسنی استان فارس و مناطق دیگر به ازای هر واحد مبلغ 20 میلیون تومان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار متقاضیان مسکن شهری قرار دهد.

میزان سود تسهیلات برای هر واحد مسکونی شهری یادشده 5 درصد با بازپرداخت 15 ساله خواهد بود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به صدور تضمین لازم مبنی بر پیش بینی اصل و مابه التفاوت سود تسهیلات پرداختی موضوع این مصوبه پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سالیانه اقدام کند.

بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظف به وصول اقساط و مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این مصوبه بوده و مفاد این بند نافی مسئولیت و وظایف آنان در این خصوص نیست. این مصوبه در تاریخ 15/4/1390 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

