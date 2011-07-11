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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

درخشش دانش آموزان مازنی در کنگره قرآنی سمپاد

درخشش دانش آموزان مازنی در کنگره قرآنی سمپاد

ساری - خبرگزاری مهر: مازندران در بیستمین کنگره قرآنی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان قطب یک کشور در رده نخست قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی استعدادهای مازندران با بیان اینکه در مرحله استانی 142 دانش آموز دختر از 17 مرکز سمپاد استان در این کنگره  شرکت کردند گفت: 100 نفر از این دانش آموزان توانستند به مرحله نهایی راه یابند.

اکبر عالمی افزود: در این دوره از مسابقات 160 دانش آموز دختر دوره های راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس قرآنی استعدادهای درخشان پنج استان ،خراسان رضوی،خراسان  شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران در چهار رشته حفظ و حفظ ویژه، قرائت و معارف قرآن کریم شرکت کردند که مازندران به مقام نخست دست یافت.
 
وی، هدف از برگزاری فعالیت های قرآنی را ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، پیاده کردن دستورات الهی و مفاهیم سوره های قرآن کریم در میان دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان  بیان کرد.
 
عالمی تصریح کرد: دانش آموزانی که حائز رتبه برتر شدند گواهی نامه طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قرآن کریم را  دریافت می کنند و به اردوی کشوری برگزیدگان طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قرآن کریم که در تابستان برگزار می شود دعوت می شوند.
 
این کنگره قرآنی در مجتمع فرزانگان تنکابن آغاز و امروز به پایان رسید که مازندران به مقام نخست دست یافت و استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی به ترتیب دوم و سوم شدند.
 
کنگره قرآنی پسران مراکز سمپاد قطب یک کشور با حضور 170 دانش آموز قرآنی در تاریخ 25 تیر ماه جاری در این شهرستان برگزار می شود.
کد مطلب 1357220

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