به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بناب در مجلس در آیین افتتاح و بهره برداری از آزمایشگاه آکرودیته مواد غذایی این شهرستان با گرامیداشت روز صنعت و معدن اظهار امیدواری کرد با کاهش مشکلات این بخش شاهد رونق تولید و اشتغال در جامعه باشیم.

ضیاء الله اعزازی با ابراز خرسندی از تأمین و راه اندازی آزمایشگاه آکرودیته مواد غذایی در بناب بخاطر رفاه حال فعالان تولید و صنعت منطقه، گفت: با راه اندازی این آزمایشگاه ضمن صرفه جویی در وقت صاحبان تولید و صنعت، با تأیید کیفیت تولیدات مواد غذایی به سلامت مردم و جامعه کمک خواهد کرد.

وی از ادارات کل استاندارد و دامپزشکی خواست تا از این آزمایشگاه حمایت کنند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات آذربایجان شرقی نیز در این مراسم، گفت: با توجه به اینکه بناب به عنوان قطب صنعتی و تولید مواد غذایی استان محسوب می شود و از سویی مردم در مراجعه به آزمایشگاههای تبریز دچار زحمت و مشکل می شوند، این آزمایشگاه به منظور ارائه خدمات به آنها ایجاد شده است.

شیروانی فر، افزود: در تمام شهرهایی که تعداد واحدهای تولید مواد غذایی بیش از حد باشد و پتانسیل و شرایط ایجاد آزمایشگاه ممکن باشد، می توانیم این نوع آزمایشگاهها را دایر کنیم.

در بخش دیگری از این مراسم؛ مدیر این آزمایشگاه با ارائه گزارشی از فعالیتهای این مرکز، اظهار داشت: این آزمایشگاه می تواند تمامی مواد غذایی از جمله انواع خشکبار، لبنیات، فـرآورده های آرد و غلات، فرآورده های گوشتی، نوشیدنی ها و شیرینی جات را در اولین فرصت و با بهترین امکانات و تجهیزات مورد آزمایش قرار داده و تحویل دهد.

امیر عباسعلی زاده، افزود: این آزمایشگاه علاوه بر شهرهای جنوب آذربایجان شرقی به شهرهای همجوار آذربایجان غربی نیز ارائه خدمات خواهد داد.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاه از دو بخش شیمیایی و میکروبی تشکیل یافته و در فضایی به وسعت 180 مترمربع تأسیس شده است، اضافه کرد: جهت تکمیل آن افزون بر سه میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و برای هشت نفر نیز بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

گفتنی است، این آزمایشگاه بعد از تبریز برای اولین بار در سطح استان در این شهرستان راه اندازی شد.