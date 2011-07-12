مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به زیر ساخت های موجود در قم و ورود سالانه 25 میلیون زائر، قم توانایی پوشش کامل بهداشت را ندارد.



وی با اشاره به اینکه دولت باید به بحث نیمه شعبان قم دیدگاه ملی داشته باشد، افزود:‌ قم شهر مناسبت‌ها است و با توجه به حجم عظیم زائرانی که وارد قم می‌شوند توانایی پوشش صد درصدی بهداشت وجود ندارد و نیازمند تقویت است.



محمدیان با اشاره به اینکه کارخانه های تولید یخ قم سنتی هستند، ابراز داشت: این کارخانه‌ها به روش قدیمی و سنتی اقدام به تولید یخ می‌کنند و با شرایط غیر بهداشتی به مردم یخ عرضه می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای اساسی استان تاسیس یک کارخانه یخ استاندارد است، افزود:‌ تلاش مرکز بهداشت قم جلوگیری از عرضه اینگونه یخ‌ها در سطح شهر بویژه در ایام خاص است.



رئیس مرکز بهداشت استان قم ابراز داشت: اگر نتوانیم جایگزین مناسبی برای یخ های غیر بهداشتی داشته باشیم مردم مجبور به استفاده از اینگونه یخ‌ها می‌شوند.



وی در پایان اظهار داشت: نیمه شعبان اجازه توزیع یخ غیر بهداشتی داده نمی‌شود و مردم بیشتر سعی کنند از آب معدنی استفاده کنند.

