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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۴

همزمان با ایام نیمه شعبان/

عرضه یخ غیربهداشتی در قم ممنوع می‌شود

عرضه یخ غیربهداشتی در قم ممنوع می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان قم با اشاره به اینکه کارخانه‌های تولید یخ در قم سنتی است از ممنوعیت توزیع یخ‌ غیر بهداشتی در ایام نیمه شعبان در قم خبر داد.

مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به زیر ساخت های موجود در قم و ورود سالانه 25 میلیون زائر، قم توانایی پوشش کامل بهداشت را ندارد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید به بحث نیمه شعبان قم دیدگاه ملی داشته باشد، افزود:‌ قم شهر مناسبت‌ها است و با توجه به حجم عظیم زائرانی که وارد قم می‌شوند توانایی پوشش صد درصدی بهداشت وجود ندارد و نیازمند تقویت است.

محمدیان با اشاره به اینکه کارخانه های تولید یخ قم سنتی هستند، ابراز داشت: این کارخانه‌ها به روش قدیمی و سنتی اقدام به تولید یخ می‌کنند و با شرایط غیر بهداشتی به مردم یخ عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای اساسی استان تاسیس یک کارخانه یخ استاندارد است، افزود:‌ تلاش مرکز بهداشت قم جلوگیری از عرضه اینگونه یخ‌ها در سطح شهر بویژه در ایام خاص  است.

رئیس مرکز بهداشت استان قم ابراز داشت: اگر نتوانیم جایگزین مناسبی برای یخ های غیر بهداشتی داشته باشیم مردم مجبور به استفاده از اینگونه یخ‌ها می‌شوند.

وی در پایان اظهار داشت: نیمه شعبان اجازه توزیع یخ غیر بهداشتی داده نمی‌شود و مردم بیشتر سعی کنند از آب معدنی استفاده کنند.
 

کد مطلب 1357234

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