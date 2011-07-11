خدمت در کتابخانه ها یک جهاد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مطیعی عصر دوشنبه با بیان این مطلب در اولین گردهمایی رابطین فرهنگی کتابخانه های استان مرکزی افزود: رابطین فرهنگی کتابخانه ها سفیران فرهنگی این عرصه هستند که باید با شناخت ظرفیتهای موجود و بهره گیری از ابزارهای مختلف در راستای ترویج فرهنگ بالاخص در حوزه کتاب و کتابخوانی تلاش کنند.

وی در ادامه از فرهنگ به عنوان عاملی موثر در اثر گذاری بهینه فعالیتها در بخشهای مختلف یاد کرد و گفت: با ترویج فرهنگ غنی ایرانی در بخشهای مختلف باید در راستای اصلاح بسیاری از چالش های پیش روی جامعه اقدام کرد.

مطیعی خدمت در کتابخانه ها را یک جهاد فرهنگی دانست و افزود: کتابخانه ها به عنوان پایگاهی مستحکم می توانند در اشاعه فرهنگ تاثیر گذار باشند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان بیان داشت: باید با تکیه بر ظرفیت های غنی فرهنگی کشور جامعه و به ویژه نسل جوان را از خطرات شبیخونهای فرهنگی حفظ کرد.

کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به فعالیت ها و وظایف رابطین فرهنگی در شهرستانها افزود: رابطین فرهنگی کتابخانه های استان باید با بررسی راهکارهای لازم در خصوص ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در راستای جذب حداکثری اعضا در فعالیتهای فرهنگی و ارتقای شاخص های فرهنگی اقدام کنند.

روح الله پورمسیبی با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر روسای شهرستانها و مراکز فرهنگی با رابطین کتابخانه های استان مرکزی افزود: تلاش در جهت مشارکت اعضای کتابخانه ها در مسابقات کتابخوانی مختلف و شناسایی افراد مستعد در حوزه ادبی و فرهنگی، معرفی شبکه کتابخوانان حرفه ای و استمرار برنامه های قرانی و جنبی از اولویت های کاری رابطین فرهنگی کتابخانه های استان در سالجاری است.

در پایان این نشست رابطین فرهنگی شهرستانهای استان مرکزی ضمن بررسی راهکارهای مختلف در خصوص ترویج برنامه مدون فرهنگی و ارائه نظرات خود، خواستار تشکیل جلسات هم اندیشی به صورت ماهانه شدند.