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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

فرزین:

زمان حذف 4 صفر از پولی ملی فعلا معلوم نیست

زمان حذف 4 صفر از پولی ملی فعلا معلوم نیست

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اعلام اینکه هیئت دولت حذف چهار صفر از پولی ملی را تصویب کرده است، گفت : زمان اجرای حذف صفرها هنوز تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین امروز دوشنبه اصلاح واحد پول ملی را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ذکر کرد و افزود: در نشست هیئت دولت از میان پیشنهادهای مطرح پس از بحث و بررسی ، حذف چهارصفر از واحد پول ملی تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه زمان حذف چهار صفر از واحد پول ملی هنوز تعیین نشده است ، اظهارداشت: قرار است برنامه اجرایی و زمان بندی این طرح را بانک مرکزی تهیه و برای تصویب به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه کند.
 
به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، حذف چهار صفر از واحد پول ملی برنامه ای درازمدت خواهد بود. 
کد مطلب 1357236

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