زمان حذف 4 صفر از پولی ملی فعلا معلوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین امروز دوشنبه اصلاح واحد پول ملی را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ذکر کرد و افزود: در نشست هیئت دولت از میان پیشنهادهای مطرح پس از بحث و بررسی ، حذف چهارصفر از واحد پول ملی تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه زمان حذف چهار صفر از واحد پول ملی هنوز تعیین نشده است ، اظهارداشت: قرار است برنامه اجرایی و زمان بندی این طرح را بانک مرکزی تهیه و برای تصویب به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه کند.

به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، حذف چهار صفر از واحد پول ملی برنامه ای درازمدت خواهد بود.