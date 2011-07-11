رشد 33 درصدی فعالیتهای دامپزشکی آذربایجان شرقی در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، بهراد زندیه بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از صنایع وابسته دامپزشکی در شهرستان بناب ضمن تقدیر از حمایتهای مسئولان استانی و نمایندگان مجلس اظهار داشت: دامپزشکی آذربایجان شرقی با تمام توان در راستای حفظ و حراست از سرمایه های دامی جامعه و ارتقا بهداشت عمومی تلاش می کند .

وی ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی با برنامه ریزی دقیق و همتی مضاعف در سلامت تولیدات دامی خواهیم کوشید و از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که در این بخش با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کنند چرا که دامپزشکی آذربایجان شرقی با توان تخصصی خود می تواند سلامت سرمایه های آنها را تضمین کند .

در ادامه این بازدید همچنین، نماینده مردم بناب در مجلس تاکید کرد: دامپزشکی یکی از مهمترین بخشهای زیربنائی در سلامت جامعه است .

ضیاءاله اعزازی ضمن تقدیر از فعالیتهای شبانه روزی و موثر دامپزشکی در این شهرستان، عنوان کرد: دامپزشکی از مهمترین بخش های زیر بنایی کشور در سلامت جامعه است .

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در ارتقا سلامت و بهداشت عمومی جامعه اظهار داشت: فعالیتهای دامپزشکی موجب کاهش هزینه های درمان می شود .