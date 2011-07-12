حذف کدهای بین شهری با تغییر نرخ مکالمات/ امکان افزایش 16درصدی تعرفه

به گزارش خبرنگار مهر، هشت رقمی شدن خطوط تلفن ثابت شهرستانهای استان تهران قرار بود به عنوان اولین فاز اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در کشور از 21 اردیبهشت ماه امسال انجام شود اما مسئولان مخابرات از توقف اجرای این طرح به دستور حاکمیت و عدم تامین اعتبار آن خبر دادند.

در حالیکه پیش از این گفته شده بود دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین شهری استان تهران را جبران می کند اما مدیران مخابرات عنوان کرده اند که اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی و به دستور حاکمیت به تاخیر افتاده و با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران یکسان سازی پیش شماره های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

در این رابطه داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه حذف کدهای بین شهری استان تهران در صورت موافقت دولت و تامین اعتبار اجرایی می شود، اجرای این طرح را به صورت همزمان در کل کشور مستلزم تامین اعتبار آن از سوی دولت عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه توقف طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است ادامه داد: در صورتی که از سوی وزارت ارتباطات اجرای این طرح دستور داده شود مخابرات آن را اجرایی می کند چرا که از نظر فنی آمادگی آن وجود دارد.

زارعیان گفت: چنانچه تعرفه های مخابراتی تغییر کند و اصلاح شود اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی به صورت همزمان در تمامی کشور امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: اصلاح تعرفه های مخابراتی از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد شده است که اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد و تعرفه ها تغییر یابد امکان اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی در تمامی کشور به صورت همزمان وجود دارد.

وی افزود: در غیر اینصورت این طرح در هر استانی که دولت مخابرات را مکلف به اجرای آن کند عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد افزایش 16 تا 17 درصدی تعرفه مکالمات با اجرای طرح "هم کدی" خبر داد و گفـت: در اجرای این طرح باید آنچه که از محل "کد" به عنوان درآمد مخابرات محاسبه می شد پرداخت شود که این امر افزایش تعرفه مکالمات را حدود 16 تا 17 درصد به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مهر، در این طرح شرکت مخابرات ایران کدهای بین شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف می کند تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد" نداشته باشند که البته گفته شده این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.