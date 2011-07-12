پایان توزیع شیر یارانه ای در استان مرکزی/ توزیع شیر مدارس ادامه می یابد

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق دستور العملهای ابلاغی و سیاستهای دولت مبنی بر پایان توزیع شیر یارانه ای به صورت فعلی مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی تصمیم جدید گرفته شود.

وی گفت: این کارگروه با محوریت استانداری و عضویت سازمان بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و تشکلهای تولیدی استان سیاستهای راهبردی تعیین قیمت، کمیت و کیفیت شیر، نحوه نظارت، چگونگی توزیع به عهده این کارگروه است.

صدیقی اضافه کرد: کماکان توزیع شیر یارانه ای مدارس طبق روال قبلی ادامه خواهد داشت و توزیع شیر از مدارس ابتدایی تا مقاطع دبیرستان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.