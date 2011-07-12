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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۶:۳۵

پایان توزیع شیر یارانه ای در استان مرکزی/ توزیع شیر مدارس ادامه می یابد

پایان توزیع شیر یارانه ای در استان مرکزی/ توزیع شیر مدارس ادامه می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی گفت: توزیع شیر یارانه ای در استان مرکزی از 16 تیرماه پایان یافته است.

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق دستور العملهای ابلاغی و سیاستهای دولت مبنی بر پایان توزیع شیر یارانه ای به صورت فعلی مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی تصمیم جدید گرفته شود.

وی گفت: این کارگروه با محوریت استانداری و عضویت سازمان بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و تشکلهای تولیدی استان سیاستهای راهبردی تعیین قیمت، کمیت و کیفیت شیر، نحوه نظارت، چگونگی توزیع به عهده این کارگروه است.

صدیقی اضافه کرد: کماکان توزیع شیر یارانه ای مدارس طبق روال قبلی ادامه خواهد داشت و توزیع شیر از مدارس ابتدایی تا مقاطع دبیرستان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1357261

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