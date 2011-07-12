حجاب؛ پایه‏ مستحکم تحقق امنیت اجتماعى

به گزارش خبرنگار مهر، پوششى که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعى اعلام کرده است یک عمل ظاهرى و گسسته از عوامل و پایه‏ ها نیست بلکه حجاب خیمه عفاف بانوانى است که آن را بر پایه‏ هاى خود استوار کرده و باعث ترویج ارزش امنیت اجتماعى می شوند.

در فرهنگ کشورهای اسلامی و به ویژه ایران حجاب از جایگاه بلندی برخوردار است و دشمنان همواره تلاش کرده‏اند میان حجاب و اصل دین جدایی به وجود آورند. بر همین اساس، استعمارگران در ایران رضاخان، در افغانستان امان اللّه‏ خان و در ترکیه کمال آتاتورک را برگزیدند تا در این کشورها به اسلام‏ زدایی پرداخته و فرهنگ وارداتی غرب را جایگزین کنند.

رضاخان با حمایت بریتانیا در هفدهم دی ماه 1314 خورشیدی کشف حجاب را رسمی و اجباری کرد و فرزندش این روز را جشن گرفت. این دو نماد استبداد همه امکانات کشور را برای گسترش فرهنگ بی‏ حجابی و ابتذال در ایران به کار گرفتند که قیام گوهرشاد با حضور اقشار مردم مشهد به رهبری عالمان و نیز اعتراض شیخ محمدتقی بافقی در قم از جمله ایستادگیهای ملت در برابر این حرکت بود.

پلیدترین ترفندهای دشمنان توطئه کشف حجاب است

بی‏ تردید از پلیدترین ترفندهای دشمنان اسلام توطئه کشف حجاب است که در تاریخ معاصر میهن ما به شکل رسمی و قانونی اتفاق افتاد.

رهبر کبیر انقلاب در این باره فرمود: "زن در دو مرحله مظلوم بوده است: یکی در جاهلیت که اسلام منت گذاشت بر انسان و زن را از آن مظلومیتی که داشت بیرون کشید و یک موقع هم زن در ایران مظلوم شد و آن دوره شاه سابق بود."

در این راستا شورای فرهنگ عمومی کشور سالروز واقعه مسجد گوهرشاد را به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری کرد.

واقعه مسجد گوهرشاد مصداق بارز مبارزه با منکر بود

کارشناس مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حجاب امر خدا و شارع مقدس به عنوان یکی از احکام ضروری دین آن بوده که باید حفظ شود.

همتی با اشاره به اینکه قیام مردم مشهد و واقعه مسجد گوهرشاد در مقابله با کشف حجاب مصداق بارز مبارزه با منکری است که هنوز متاسفانه آثار شوم آن در کشور وجود دارد بیان داشت: حکمت حجاب سنجش میزان عبودیت واطاعت بندگان است و بانوان با حفظ حجاب می‌ توانند اطاعت را که روح و پیام اصلی عبادات بشر است اثبات کنند.

وی اضافه کرد: بانوان به عنوان نیمی از جامعه اسلامی که در دامان خود انسانهای پاک و برجسته می‌ پرورانند دارای حرمت و احترام ویژه ‌ای هستند.

همتی زنان را معلمان عاطفه دانست و تصریح کرد: پیکره اجتماع با محبت و تربیت بانوان نمونه استوار می ماند.

حرمت زنان یکی از فلسفه های حجاب است

به گفته وی با اندکی تدبر در آیات قرآن فلسفه حجاب را به گونه‌ ای صریح می ‌بینیم و می ‌یابیم که احترام و حرمت زن فلسفه حقیقی و یا یکی از فلسفه‌ های حجاب است.

کارشناس مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: حجاب علاوه بر آثار شخصی و شخصیتی دارای آثار اجتماعی بوده و جامعه ‌ای که در آن بانوان با حفظ حدود و حقوق دیگران ظاهر شده از سعادت و سلامت روانی برخوردار می شود.

همتی با اشاره به پیامدهای منفی بی عفتی ادامه داد: توجه به اثرات منفی و پیامدهای جبران ناپذیری که در همین دنیا از رهگذر بی عفتی و بی بند باری گریبانگیر افراد می شود یکی از راهکارهای پیشگیری از بی عفتی است.

وی از چادر به عنوان بهترین نماد و نشانه ملی برای حفظ حجاب نام برد و یادآور شد: اگر واقعا کار اجتماعی، سیاسی و فکری به معنای تحرک بوده لباس رسمی زن می تواند چادر باشد که بهترین نوع حجاب است.

حجاب مدافع آزادی زنان

کارشناس مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: حجاب اسلامی به معنای زندانی کردن زن و بستن دست او نیست تا مخالف آزادی باشد.

همتی افزود: پوشش دینی کلید آزادی زن و جامعه از اسارتهای نفسانی بوده و نتیجه بی حجابی فرورفتن در کام اسارتهاست زیرا بی حجابی همواره با مدگرایی همراه است و زنان مدگرا پیوسته در اسارت مدسازان به سرمی برند.

وی ادامه داد: لجام گسیختگیهای جنسی که غرب به اسم آزادی به زن داده نه تنها او را اسیر لباسها، مدها و ظاهرسازیها می‌کند بلکه عقل و هوش و بینش او را سلب کرده و او را به اسیر فرهنگی مبدل می سازد.

وی با تاکید بر اینکه اگر حجاب محدودیت است بی حجابی اسارت است گفت: حجاب محدودیت ارزشی است که زن و جامعه او را از مفاسد زیادی حفظ می کند.

شهدای انقلاب در باب حجاب نیز پیامهای زیادی از خود به یاد گذاشته اند که از این جمله می توان به "خواهرم: محجوب باش و با تقوا"، "شمایید که دشمن را با چادر سیاهتان و تقوایتان می کشید، "حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست" اشاره کرد.

چادر بارزترین نمود حجاب اسلامی

یکی از بانوان بیرجندی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت:حجاب در واقع پاسخی حقیقی به نیازهای درونی و بازگشت به گرایش‌های فطری جامعه انسانی است.

ملیحه مظلومی گفت: حجاب و عفاف سلامت، امنیت، معنویت و کمال را در خانواده و اجتماع تضمین می کند.

وی بیان داشت: بهترین گزینه حجاب اسلامی در عصر حاضر که در قرآن و سیره زنان اهل بیت به ویژه فاطمه زهرا(س) ریشه دارد چادر است.

وی ادامه داد: چادر بیش از هر لباسی حجم و حرکت بدن را می پوشاند و بزرگواری و فروتنی زن را در برابر احکام اسلام و ارزشهای اخلاقی آشکار می سازد.

ام البنین علیزاده نیز یکی دیگر از شهروندان بیرجندی اظهار داشت: پوشش معرف شخصیت و عفت زن مومن بوده و موجب شده تا افراد لاابالی جرأت نکنند به او جسارت کرده و به دید شهوت و هوسرانی به او بنگرند.

وی بر تقویت پایه های اعتقادی تاکید کرد و افزود: برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد را نسبت به این موضوع محکم کنیم.

به گفته این بانو تحکیم پایه های اعتقادی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق در جامعه بوده و بنابراین تهدید و اجبار هیچگاه به عنوان اولین راهکار اثربخش نیست.

هر پدیده ای آثار و پیامدهایی را به دنبال دارد که طبعا حجاب نیز به عنوان یک راهکار عملی آثار فردی و اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به مصونیت ارتباطات زن با مردان غریبه، حفظ اعتقادات مذهبی، حفظ عفت زن و جلوگیری از فساد و ناهنجاری، سلامت نسل جدید جامعه، پیشگیری از فساد اخلاقی، مبارزه با مظاهر بی دینی و حفظ کیان خانواده اشاره کرد.

در سال‏هاى اخیر روند شبهات درباره حجاب و پوشش اسلامى شدت یافته و مطرح شدن شبهات فراوان در زمینه حجاب برتر به همراه عوامل دیگرى مانند ضعف اعتقاد و عدم شناخت کافى از این مسئله و ضرورت آن موجب تهدید امنیت اجتماعى و افت روند استفاده از مصادیق چنین حجابى در جامعه شده است که نتیجه آن رواج پوشش‏هاى نامناسب در مقابل نامحرمان است.

بى ‏حجابى یا حضور تحریک کننده زنان در جامعه از آثار زیانبار اخلاقى، سیاسى، آخرتى و اجتماعى مختلفى برخوردار است که از مهمترین آنها زوال امنیت اجتماعى، سقوط شخصیت، تزلزل خانواده‏ ها است.

با توجه به واقعیتهاى موجود از حجاب در جامعه باید تمام ابزارهاى فرهنگ‏ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات و صدا و سیما به سوى ارزش هاى اسلامى که یکى از بارزترین آنها رعایت پوشش و حجاب برتر و مطلوب و امنیت اجتماعى فراگیر است هدایت شوند و همه افراد را به مهمترین وجهى رهنمون شود.