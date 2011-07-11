به گزارش خبرگزاری مهر،دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار یک هیأت اوکراینی با اشاره به ظرفیت‌های دوکشور بر اهمیت گسترش روابط تهران و کیف تأکید کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان اظهارداشت: امروز دوران ژاندارمی و یکه‌تازی آمریکا به پایان رسیده است و کشورهای مستقل می‌بایست مناسبات خود را براساس منافع مشترک و مصالح واقعی جامعه جهانی تنظیم کنند.

جلیلی همچنین از تبادل تجارب و گسترش مناسبات در زمینه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی با اوکراین استقبال کرد.

نیکلای ولادیمیرویچ تمنگو نائب رئیس شورای عالی اوکراین با اشاره به سیاست کلان کشورش در مقطع جدید برای تقویت مناسبات با کشورهای مستقل همچون ایران، از آشنایی بیشتر با قابلیت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی و روند رو به گسترش روابط کیف و تهران ابراز خرسندی کرد.

دراین دیدار رئیس کمیسیون امور امنیت جهانی و همکاری‌های بین المللی و معاون کمیسیون امورخارجی مجلس اوکراین نیز حضور داشتند.

