به گزارش خبرگزاری مهر،دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار یک هیأت اوکراینی با اشاره به ظرفیتهای دوکشور بر اهمیت گسترش روابط تهران و کیف تأکید کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان اظهارداشت: امروز دوران ژاندارمی و یکهتازی آمریکا به پایان رسیده است و کشورهای مستقل میبایست مناسبات خود را براساس منافع مشترک و مصالح واقعی جامعه جهانی تنظیم کنند.
جلیلی همچنین از تبادل تجارب و گسترش مناسبات در زمینههای مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی با اوکراین استقبال کرد.
نظر شما