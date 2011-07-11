به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امورخارجه کشورمان به مناسبت سالروز نسل کشی سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین بیانیه ای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:

نسل کشی بیش از هشت هزار مسلمان بوسنیایی در منطقه امن سربرنیتسا در مقابل دیدگان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد ( درتاریخ 11 ژوئیه 1995 ) فاجعه ای بود که قلب همه آزاد اندیشان جهان و وجدان بشریت را آزرد.

قطعا برای ملت مسلمان و آزاده ایران که در آن سالهای سخت با وجود مصائب و مشکلات عدیده در کنار مسلمانان بوسنی و هرز گوین قرار داشت ، و برخورد های دوگانه و اغماض نسبت به نسل کشی سربرنیتسا قابل تحمل نبوده و نیست.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته ضمن ابراز همدردی با بازماندگان سربرنیتسا، سکوت و نقش منفعل مقامات وقت کشورهای غربی و برخی سازمانهای بین المللی را محکوم می کند و آنرا دلیلی بر رویکرد دوگانه و فرصت طلبانه غرب در موضوع حقوق بشر می داند.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مجدد ضرورت محاکمه و مجازات عاملین و مباشرین نسل کشی سربرنیتسا، از مراجع حقوقی بین المللی ، حقوق دانان و تمامی کشورهای جهان بویژه کشورهای اسلامی می خواهد ضمن کمک به تحقق عدالت در این زمینه و نیز احقاق حقوق قربانیان این جنایت ، از تکرار فجایعی مشابه در نقاط مختلف جهان جلوگیری نمایند.