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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۰

آیت الله قربانی:

آحاد مردم باید در امر به معروف و نهی از منکر ساعی باشند

آحاد مردم باید در امر به معروف و نهی از منکر ساعی باشند

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت با بیان اینکه همه مردم باید در امر به معروف و نهی از منکر ساعی باشند، گفت: نیروی انتظامی باید در این راه وظیفه خود را انجام دهد و جلو بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی را بگیرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی عصر دوشنبه در جمع مسئولان اظهارداشت: دستورات اسلام درحرام کردن بعضی از امور مانند شراب، قمار، آدم کشی، تجاوز، بی حجابی، بد حجابی، فساد و  فحشا به دلیل این است که این امور جامعه را به سقوط و تباهی می کشاند.

 وی عنوان کرد: آنچه را که خدا حلال یا حرام کرده به دلیل منفعت ها و زیانهایی است که از رهگذر آن عاید انسانها و جوامع بشری می شود.

 نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: اگر کارهای خوب مانند خدمت به مردم، دستگیری از محرومان، حمایت از مستضعفان و امثال آن در جامعه صورت بگیرد، جامعه منتفع شده و همه مردم موظف هستند در ترویج کارهای نیک بکوشند و از بدیها جلوگیری کنند.

وی در ادامه به تاثیرات منفی ماهواره ها اشاره کرد و یادآورشد: بعضی ها تحت تاثیر تعلیم ماهواره ها به کارهای نادرست و بدحجابی دست زده و این اقدامات با عفت، تقوا و ادب جامعه و دستورات اسلامی سازگار نیست.

کد مطلب 1357295

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