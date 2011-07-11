آحاد مردم باید در امر به معروف و نهی از منکر ساعی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی عصر دوشنبه در جمع مسئولان اظهارداشت: دستورات اسلام درحرام کردن بعضی از امور مانند شراب، قمار، آدم کشی، تجاوز، بی حجابی، بد حجابی، فساد و فحشا به دلیل این است که این امور جامعه را به سقوط و تباهی می کشاند.

وی عنوان کرد: آنچه را که خدا حلال یا حرام کرده به دلیل منفعت ها و زیانهایی است که از رهگذر آن عاید انسانها و جوامع بشری می شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: اگر کارهای خوب مانند خدمت به مردم، دستگیری از محرومان، حمایت از مستضعفان و امثال آن در جامعه صورت بگیرد، جامعه منتفع شده و همه مردم موظف هستند در ترویج کارهای نیک بکوشند و از بدیها جلوگیری کنند.

وی در ادامه به تاثیرات منفی ماهواره ها اشاره کرد و یادآورشد: بعضی ها تحت تاثیر تعلیم ماهواره ها به کارهای نادرست و بدحجابی دست زده و این اقدامات با عفت، تقوا و ادب جامعه و دستورات اسلامی سازگار نیست.