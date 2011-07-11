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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۵

جوسازی معاون نتانیاهو علیه مقاومت / اسرائیل فرافکنی می کند

جوسازی معاون نتانیاهو علیه مقاومت / اسرائیل فرافکنی می کند

معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای زیر سئوال بردن حاکمیت دولت لبنان و توجیه اقدامات تجاوزکارانه این رژیم مدعی شد خواسته دولت لبنان برای تعیین مرز دریایی با این رژیم به تحریک حزب الله مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "موشه یعالون"، حزب الله لبنان را به تحریک دولت لبنان برای مشخص کردن مرزهای دریایی با این رژیم متهم کرد.

وی در نشست کابینه رژیم صهیونیستی در تلاش برای زیر سئوال بردن حاکمیت دولت مستقل لبنان، در ادعایی واهی از ایران به عنوان یکی از محرکهای طرح چنین مسئله ای از سوی بیروت نام برد. به ادعای وزیر امور راهبردی دولت نتانیاهو این اقدام با هدف ایجاد چالشی جدید برای تل آویو صورت گرفته است.
 
یعالون مدعی شد: از زمانی که ما اعلام کرده ایم به دنبال اکتشاف گاز در آبهای خود هستیم، ایران و حزب الله به این فکر افتاده اند که این موضوع برای ایجاد اختلاف در منطقه مناسب است.
 
این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم اشغالگر صهیونیستی از مشخص نبودن مرزهای آبی خود با لبنان سوء استفاده کرده و به بهانه های مختلف به تجاوزات خود در این آبها ادامه می دهد. از جمله این بهانه ها اکتشاف برای یافتن میادین گازی در این آبها است که با واکنش جدی دولت لبنان روبرو شده است.
کد مطلب 1357296

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