به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیران مسئول خبرگزاریها و مطبوعات و سایتهای خبری البرز با حضور معاون سیاسی استانداری و مدیرکل ارشاد البرز در حالی برگزار شد که نماینده دادستانی به رغم دعوت قبلی دراین جلسه غایب بود.

این جلسه که با نشستهای خبری معمول تفاوتهای بسیاری داشت در فضایی صمیمی در حالی انجام شد که در آن خبرنگاران از مطالبات و دغدغه ها و انتظارات خود گفتند.

مسئولان حاضر نیز ضمن وعده حمایت از رسانه ها خواهان رعایت جدی قانون و حرکت در مسیر صحیح اطلاع رسانی از سوی رسانه ها شدند.

این در حالیست که در این میان خبرنگاران حاضر در جلسه اصرار بر نحوه و چگونگی اطلاع رسانی مورد قبول در فضای انتخاباتی استان داشتند و اصرار کردند وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی شفاف است و در این میان تلاش می کنند در چهارچوب قانون در این مسیر گام بردارند.

همچنین در ابتدای این نشست معاون استاندار که قصد تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران را داشت برای لحظه ای به اشتباه روز خبرنگار را 17 تیر عنوان کرد که با واکنش خبرنگاران ظرف چند ثانیه وی گفته خود را تصحیح کرده و پیشاپیش این روز را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

قطع برق ناگهانی در اواسط جلسه نیز تاثیر چندانی در نشست هم اندیشی نداشت و با ابتکار عمل خبرنگاران و روشن کردن موبایل ها و نورپردازی در جلسه این نشست برای لحظاتی در تاریکی ادامه پیدا کرد .