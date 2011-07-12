صدای فراموشی موسیقی محلی گیلان به گوش می رسد

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه کنندگان آثار هنری از موسیقی گیلان زمین حمایت جدی داشته باشند چرا که اهمیت موسیقی استان دست کمی از میراث فرهنگی و محیط زیست ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به همین صورت پیش برود دیگر در سالهای آینده چیزی از موسیقی دل نشین گیلان باقی نخواهد ماند.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان گفت: هنوز در بازار موسیقی مخاطبان آشنا به زبان محلی به دنبال آثار 50 سال پیش هنرمندان موسیقی استان هستند چرا که طی این سالها یک اثر ماندگاردر حوزه موسیقی گیلان همانند گذشته به مرحله تولید و جذب مخاطب نمی رسد.

وی افزود: روزگاری آثار موسیقی محلی گیلان در زمره پر فروش ترین آثار موسیقی ایرانی بود ولی در حال حاضر حتی مخاطب گیلانی هم علاقه ای به حمایت و استقبال از آثار موسیقی محلی ندارد.

سلیمی ادامه داد: مسئولان فرهنگی و اهالی موسیقی باید هرچه سریعتر حمایت جدی خود را به صورت عملی و نه شعاری در این رابطه به انجام برسانند.

وی همچنین متذکر شد: با حمایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گیلان و عناصر آشنا به موسیقی محلی می توان دوباره موجب رشد و شکوفایی این هنر ارزشمند شد.