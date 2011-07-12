رطوبت در بازار تاریخی جهرم/ مصائب مرمت در بنای دوره زندیه

به گزارش خبرنگار مهر، جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد و از بناها و آثار مختلف تاریخی و میراثی برخوردار است. این شهرستان به واسطه وجود بناهایی نظیر غارسنگ شکنان، بازار جهرم و... ظرفیتهای مناسبی در حوزه گردشگری تاریخی دارد.

در عین حال ظرفیتهای تاریخی این شهرستان چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این راستا بازار جهرم نیز هم از جهت مرمتهای غیر اصولی و هم از بابت مرمتهایی که بازاریان از آن ممانعت می کنند در خطر جدی آسیب قرار دارد.

بازار جهرم

بازار جهرم یکی از بناهای تاریخی اواخر دوره زندیه در این شهرستان است. از این بنا به عنوان خواهر دوقلوی بازار وکیل شیراز نامبرده می شود.

بازار از نوع بازارهای صلیبی است که یک چهارسوق در وسط آن وجود دارد.این بنا دارای چندین کاروانسرا، مسجد و حمام متصل به خود است. حاج محمدحسین‌خان جهرمی حاکم جهرم (زاده ۱۲۵۶ هجری) این بنا را ساخته‌است.

این بازار در لیست آثار ملی قرار گرفته و از جمله بازارهای شاخص و منحصر به فرد است.





خواهر دوقلوی بازار وکیل طی مدت اخیر به دلیل بی توجهی ها و مرمتهای غیراصولی تا حدودی تخریب شده است. در چند روز گذشته با تخصیص اعتبار مقرر شد که قسمتهایی از این بنا مرمت شود اما بازاریان از این اقدام میراث فرهنگی جلوگیری کرده اند و در صورتیکه از مرمت آن ممانعت شود در آینده ای نزدیک بازار با خطر تخریب مواجه می شود.

یک فعال میراث فرهنگی در خصوص جلوگیری بازاریان برای مرمت این بازار تاریخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی قبل از سوی سازمان مربوطه برای مرمت بازار جهرم اعتبارات بسیار خوبی در نظر گرفته شد اما بازاریان اجازه نمی دهند این کار صورت گیرد.

وی افزود: برخی از بازاریان در گذشته سطح مغازه ها را بالا برده که این امر در تخریب بازار در بلند مدت بی تاثیر نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرمتهای غیراصولی بازار جهرم بیان کرد: طی مدت اخیر مرمتهای غیراصولی در خصوص بازار وکیل صورت گرفته که به عنوان نمونه می توان به مرمت کف این بازار اشاره کرد که به فرم بنا ضربه زده است.

این فعال میراث فرهنگی گفت: علاوه بر این قسمتهایی از پشت بام بازار توسط سازمان میراث فرهنگی ایزوگام شده که از لحاظ استانداردهای جهانی برای جلوگیری و حفاظت از تخریب بنا غیرقانونی بوده است.

وی اظهار داشت: ایزوگام بازار جهرم باعث شده که رطوبت بنا نتواند بیرون رود و زیر لایه های سقف بماند و این امر در طولانی مدت منجر به تخریب بازار خواهد شد و باید تدابیر لازم برای جلوگیری از بازار انجام و هرچه سریعتر برای مرمت آن اقدام کرد.

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عکس: محسن گرامی