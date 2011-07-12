20 تکواندوکار در اردوی دانشجویان / بسحاق دستیار عسگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، یونیورسیاد جهانی دانشجویان اواخر مردادماه در چین برگزار خواهد شد و پس از مشخص شدن سرمربی این تیم، از فردا تمرینات آماده سازی برای حضور دراین دوره از مسابقات آغاز می شود.

برای حضور در اردوی آماده سازی فریبرز عسگری 20 تکواندوکار به اسامی فرهاد سلیمی، احسان نقیب زاده، یاسین اکبرنتاج، هادی مستعان، داود عبدالرضایی، رضا نادریان، عباس هوشمند، محمد باقری معتمد ، عباس شیخی ، فرزاد ذوالقدری ، علیرضا نصر آزادانی، بهنام بیات، سید محمد رفیعی، مهران عسگری، بهزاد ایلخانی، یوسف کرمی ، روح الله طالبی، میلاد مختاریان، بهمن چراغی و حسین تاجیک را به اردوی این تیم دعوت کرد.

از میان این نفرات علیرضا نصرآزادانی در گفتگو با عسگری به دلیل حضور در مسابقات ارتش های جهان انصراف خود را از همراهی تیم دانشجویان اعلام کرد و حضور کرمی و معتمد نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

سرمربی این تیم، علی محمد بسحاق مربی خوزستانی تیم نوجوانان را به عنوان دستیار به فدراسیون ورزش دانشگاهی معرفی کرد و مورد قبول مسئولان این فدراسیون قرار گرفت. عسگری باید تا 10 روز آینده ترکیب اصلی این تیم را به فدراسیون ورزش دانشگاهی معرفی کند. به همین دلیل رقابتهای انتخابی به احتمال فراوان اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد.