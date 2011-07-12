به گزارش خبرنگار مهر، فیروز ریخته گران دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: با ورود ماهان به رشته فوتسال تحولی عظیم در این رشته ایجاد شد. برهمین اساس تصمیم گرفته شد که این باشگاه در رشته بسکتبال نیز تیمداری کند.

وی تصریح کرد: پیش از این قرار بود که در والیبال نیز نماینده داشته باشیم که به دلیل ورودگیتی پسند به این رشته از تیمداری در آن صرفه نظر کردیم زیرا اعتقادی به رقابت کاذب با این باشگاه نداریم.

مدیرعامل باشگاه فولادماهان همچنین افزود: با توافقاتی که صورت گرفت و با رایزنیهایی که میان ما و هیئت بسکتبال استان انجام شد مقرر گردید تیم بسکتبال فولادماهان با نام «تینا» (یکی از کارخانه های وابسته به گروه صنعتی ماهان) در رقابتهای سوپرلیگ بسکتبال کشور درهر دو بخش بانوان و آقایان حضور یابد که هدایت تیم بسکتبال آقایان برعهده محسن صادق زاده (رئیس کنونی هیات بسکتبال استان) خواهد بود.

باشگاه فولادماهان در فصل جاری رقابتهای بسکتبال در تمام رده های سنی و در هر دو بخش بانوان و آقایان تیمداری خواهد کرد .