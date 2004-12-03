معاون بازرسي و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز: اسامي اسكله هاي غير مجاز را به رييس جمهوري و مردم اعلام مي كنيم

درپي انتشار خبر " اسامي اسكله هاي نامرئي به رييس جمهوري و مردم اعلام خواهد شد" كه از سوي معاون بازرسي و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان شده بود، سردار نادي اعلام كرد: منظور وي اين بوده است كه اسامي اسكله هاي غيرمجاز به رييس جمهوري و مردم اعلام خواهد شد.