یکی از مهمترین تحولات در یکی دو ماه گذشته تنش هایی بود که در سوریه به وقوع پیوسته است. این کشور به لحاظ موقعیت استراتژیک خود برای قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از اهمیت ویژه ای برخودار است.همچنین سوریه یکی از متحدین و همپیمانان راهبردی ایران در خاورنزدیک بشمار می رود و هرگونه "تحولات بنیادین" در آن قطعاً می تواند بر منافع ایران تاثیر گذار باشد. به همین دلیل این کشور تحت فشار آمریکا و اسرائیل است و جمهوری اسلامی نیز با استفاده از دیپلماسی فعال خود خواهان آن است تا با حفظ حقوق شهروندان سوریه، آرامش و ثبات بار دیگر به این کشور بازگردد.

ایالات متحده ایران را متهم می کند که در باره سوریه سیاستی دوگانه در پیش گرفته است اتهامی که تهران نیز به نوبه خود در قبال بحرین به واشنگتن وارد کرده است. خبرگزاری مهر در گفتگویی نظر "حسین امیرعبداللهیان" مدیر کل خاورمیانه و خلیج فارس وزرت خارجه جمهوری اسلای ایران را در این باره جویا شده است.

دکتر "حسین امیرعبداللهیان" در این گفتگو درباره ماهیت تحولات در سوریه، به کلیاتی در خصوص انقلاب های منطقه و نقاط اشتراک آنها اشاره کرد و گفت: تحولات منطقه خاورمیانه مشترکاتی دارد از شمالی ترین نقطه در آفریقا یعنی کشور تونس تا جنوبی ترین نقطه در خلیج فارس یعنی بحرین شاهد مشترکاتی هستیم. اول اینکه محور اولیه حرکات در همه این کشورها "جوانان" هستند دوم اینکه مردم در کوتاهترین زمان به جوانان پیوستند و سوم نخبگان و گروه های معارض که باید پیشگام می بودند اما نشدند در گام بعدی به مردم پیوستند چهارم اینکه این تحولات عمدتاً توسط جوانان مسلمان شکل می گیرد و دارای جوهره اسلامی است.



این مقام وزارت خارجه در ادامه افزود: این حرکتها در کشورهایی به نتایج نسبی رسیده که دارای پیشینه مبارزاتی بوده اند. یعنی نخبگان و گروه های مبارز عمدتا اسلامی هستند و نکته آخر اینکه باید بپذیریم به لحاظ جامعه شناختی آنچه که اتفاق می افتد در بستری از جوامع اسلامی به وقوع می پیوندد یعنی چون در خاورمیانه اغلب مسلمان هستند، جنبش و بستر حرکت اسلامی است و این مسئله با انقلاب های رنگی در آسیای میانه متفاوت است.



امیرعبداللهیان در ادامه در پاسخ به اینکه گفته های مقامات آمریکایی در خصوص دوگانه بودن سیاست ایران در برابر تحولات سوریه بر چه اساسی است، گفت: ما در مورد سوریه به چند دلیل با سیاست دوگانه برخورد نمی کنیم؛



1- به دلیل سلطه آمریکا بر حاکمان منطقه و تحقیر حکومت ها توسط قدرتهای فرامنطقه ای ما در تمامی خاورمیانه شاهد خیزش مردم هستیم، مردم احساس می کنند عزتشان زیر سئوال رفته است اما در سوریه چون مردم این کشور در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند دارای نوعی احساس غرور ملی هستند. به عبارت دیگر مردم در سوریه احساس غرور ملی دارند اما در کشورهای دیگر در این باره احساس عدم عزت می کنند.



2- در تمام کشورهای منطقه از تونس تا یمن خیزش مردم در فاصله دو تا سه هفته آغاز شد اما در سوریه این حرکت سه ماه با تاخیر آغاز شد چون نیروهای خارجی نیاز به زمان داشتند تا نقاط ضعف سوریه را پیدا و آن را بزرگنمایی کنند.



3- بشاراسد و پدرش حافظ اسد به عنوان رئیس جمهوری در این کشور دارای فساد مالی و اخلاقی نیستند لذا ما برخلاف دیگر کشورهای منطقه از ابتدای حرکت شاهد شعار علیه بشار اسد نیستیم. بعدها شعار علیه وی داده شد.

این دیپلمات ایرانی در بخش دیگری از پاسخ خود به مهر گفت: البته اگر بخواهیم واقع بینانه صحبت کنیم سطحی از مطالبات مردمی در سوریه وجود دارد و مردم دنبال برخی اصلاحات در این کشور هستند که بشار اسد به موقع با درک این وضعیت نسبت به اصلاحات دست به کار شد و ما امید داریم مردم به رهبری سوریه در مسیر اصلاحات و همچنین ادامه سیاست اصول مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و کمک به مردم فلسطین آینده روشنی را برای سوریه رقم بزنند پس در سوریه نیز نگاه ما دوگانه نیست.



عبداللهیان در پایان گفت: باید این نکته را نیز اضافه کنم که در تمامی کشورهای عربی نقطه اعتراضات پایتخت ها بودند اما در سوریه نقاط و شهرهای مرزی نقطه اعتراضات بودند که این مسئله نشان دهنده بعد دخالت خارجی است یعنی طرف های خارجی ظرفیت کشاندن تمرکز اعتراضات به پایتخت را ندارند.

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* مصاحبه: سمیه خمارباقی - حسین امیری