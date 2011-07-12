فرهنگ مهدویت باید با برهانی محکم به جهانیان معرفی شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرهنگ غنی مهدویت از سرمایه های ارزشمند دین مبین اسلام است و مسلمانان باید در گام نخست خود به عنوان یک وظیفه دینی با ابعاد مختلف این فرهنگ آشنا شوند سپس به معرفی جامع و کامل این فرهنگ به جهانیان بپردازند.

وی ادامه داد: ولی عصر امام زمان حاضر ما شیعیان است و بر همه مسلمانان شیعه است تا با تلاش در راستای شناخت امام عصر خویش خود را در رکاب آن حضرت قرار دهند.

وی بیان داشت: تهذیب نفس و آراستگی به اخلاق نیکو از وظایف منتظران است و مسلمانان باید با رعایت این اصول نام خود را جزء منتظران مهدی موعود به ثبت برسانند.

ذوالفقاری گفت: بزرگترین وظیفه هر منتظر در دوران غیبت این است که اولا در پایبندی به احکام دین مبین اسلام و مذهب تشیع کوشا باشد و ثانیا در راه آماده سازی جامعه اسلامی برای ظهور حضرت تلاش کند.