ادامه مذاکرات فولاد با استقلال اهواز برای جذب بازیکن

مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: هم اکنون درحال مذاکره با باشگاه استقلال اهواز برای دریافت رضایتنامه امیرشرفی و محمد رشید مظاهری دروازه بان فصل این تیم برای فصل آینده هستیم.

وی همچنین عنوان کرد: این باشگاه هیچگونه مذاکره ای با حسن رودباریان دروازه بان فصل گذشته پیکان قزوین صورت نداده است و این بازیکن در فهرست افراد معرفی شده مجید جلالی نبوده است.



رضائیان با اشاره به اینکه تیم فوتبال فولاد خوزستان برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی به کشور ترکیه اعزام می شود افزود: دو بازیکن برزیلی نیز در ترکیه در تمرینات این تیم حضور پیدا می کنند تا درصورت تائید از سوی کادرفنی به جمع بازیکنان تیم اضافه شوند.



معاون باشگاه فولاد خوزستان تصریح کرد: تیم فوتبال فولاد خوزستان بیست و دوم تیر برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی به مدت یک هفته به کشور ترکیه اعزام خواهد شد. این تیم در مدت حضور خود درکشور ترکیه، سه بازی تدارکاتی برگزار می کند.



تیم فولاد خوزستان در هفته نخست یازدهمین دوره مسابقات فوتبال باشگاه های برتر کشور میزبان تیم شاهین بوشهر خواهد بود.

