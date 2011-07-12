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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۶

با حضور در هیئت فوتبال/

اعضای کادر فنی فولاد قراردادهای خود را ثبت کردند

اعضای کادر فنی فولاد قراردادهای خود را ثبت کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان گفت: اعضای کادر فنی تیم فوتبال فولاد خوزستان با حضور در هیئت فوتبال استان قراردادهای خود را برای فصل آینده ثبت کردند.

علیرضا جرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نعیم سعداوی (مربی)، کورش بختیاری زاده(مربی)، سعید جوشش(مربی) ، جهانبخش داراب پور( مربی دروازه بان ها) با حضور در کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان قرارداد خود را برای یک فصل به صورت رسمی با تیم فولاد خوزستان به ثبت رساندند.

وی با اشاره به اینکه خیرالله ویسی آرا بازیکن فصل گذشته تیم مقاومت سپاسی شیراز نیز با حضور در هئیت فوتبال قرارداد خود را با تیم فوتبال فولاد خوزستان ثبت کرد، تصریح کرد: مدت قرارداد ویسی آرا و اعضای فنی تیم فولاد خوزستان برای مدت دو فصل به ثبت رسیده است.

مسئول کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان عنوان کرد: همچنین امید خورج نیز روز گذشته با حضور در این کمیته برای دو فصل دیگر قرارداد خود را با تیم فولاد خوزستان تمدید کرد.

وی تصریح کرد: پیش از این امین متوسل زاده، عباس یحیی بیگی، عبدالله کرمی، امیرخالدی، سروش رفیعی، حکیم نصاری قراردادهای خود را به صورت رسمی با تیم فولاد خوزستان به ثبت رسانده بودند.

فصل نقل و انتقالات فوتبال اول مرداد به پایان می رسد.
 
کد مطلب 1357347

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