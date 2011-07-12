اکثریت خاموش سکوت خود را بشکنند/ ما ملتی آرام و صلح جو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی ، نجیب رزاق با اشاره به اینکه تظاهرات خیابانی نباید تبدیل به بخشی از فرهنگ جامعه مالزی شود و مردم نباید در هرج و مرج و بلاتکلیفی زندگی کنند از اکثریت خاموش جامعه خواست با شکستن سکوت خود و با استفاده از امکانات موجود ازجمله اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی مخالفت خود را با ایجاد آشوب در کشور اعلام کنند.

وی افزود ما ملتی آرام و صلح جو هستیم که می خواهیم در کشوری با آینده ای روشن زندگی کنیم و از همین رو اجازه نخواهیم داد بعضی گروه ها آنچه را که تا به امروز با سختی بدست آورده و ساخته ایم خراب کنند.

نجیب سران ائتلاف پاک و برگزار کنندگان راهپیمایی روز شنبه در مالزی را مورد خطاب قرار داد و گفت: شما می خواستید به دنیا نشان دهید که دولت مالزی احترامی برای حقوق بشر قائل نیست ودموکراسی درکشور وجود ندارداما کمیسیون برگزاری انتخابات اصلاحات لازم در نحوه و روند برگزاری انتخابات را حتی پیش از اعلام تظاهرات شما آغاز کرده بود.

ائتلاف پاک یک ائتلاف سیاسی غیر رسمی و شامل سه حزب مخالف دولت است که پیش از این با اعلام مطالبات خود، خواهان اصلاحات بنیادین درنحوه برگزاری انتخابات و استفاده ازجوهرهای پاک نشدنی برای تشخیص هویت رای دهندگان و دسترسی آسان مردم به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی شدند.

این ائتلاف طی هفته های اخیر از طرفداران خود خواسته بود که با برپایی راهپیمایی گسترده ای در تاریخ نهم جولای مطابق با 18 تیر ماه اعتراض خود نسبت به روند انتخابات در مالزی و استفاده از ابزار دولتی در انتخابات را به گوش دولت برسانند .



تظاهرات گسترده روز شنبه با مخالفت دولت و برخورد پلیس با مخالفین روبرو شد . روز شنبه بیش از یکهزار و 600 تن از معترضان دستگیر و یک تن کشته شد.