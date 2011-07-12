تجهیزات سخت افزاری مدرن در حوزه سلامت بوشهر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در نشست با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با تأکید بر نقش ارزنده بهداشت و درمان در توسعه و رفاه جامعه اظهارداشت: رسالت اصلی تامین اجتماعی گسترش اندیشه سلامت و پیشگیری در جامعه است به گونه ای که با کاهش بیماریها و جراحی ها شاخص سالیانه جمعیتی بیماران کاهش یابد .

وی افزود: وضعیت درمان و سلامت استان نیازمند بازنگری است و در این راه بهره گیری از علوم و تخصص نیروهای داخلی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزان نویت درمانی امر ضروری است.

امام جمعه بوشهر از مسئولان تأمین اجتماعی استان خواست با تشکیل کارگروه جامع از متصدیان درمان و مدیران کارآمد سعی در رفع مشکل بهداشت و درمان استان داشته باشند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: 650 هزار در استان بوشهر تحت پوشش بیمه شده تامین اجتماعی استان هستند.