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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

آیت الله صفایی بوشهری:

تجهیزات سخت افزاری مدرن در حوزه سلامت بوشهر استفاده شود

تجهیزات سخت افزاری مدرن در حوزه سلامت بوشهر استفاده شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: از سیستمها و تجهیزات سخت افزاری مدرن و استاندارد در سلامت، بهداشت و درمان استان بوشهر استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در نشست با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با تأکید بر نقش ارزنده بهداشت و درمان در توسعه و رفاه جامعه اظهارداشت: رسالت اصلی تامین اجتماعی گسترش اندیشه سلامت و پیشگیری در جامعه است به گونه ای که با کاهش بیماریها و جراحی ها شاخص سالیانه جمعیتی بیماران کاهش یابد.

وی افزود: وضعیت درمان و سلامت استان نیازمند بازنگری است و در این راه بهره گیری از علوم و تخصص نیروهای داخلی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزان نویت درمانی امر ضروری است.

امام جمعه بوشهر از مسئولان تأمین اجتماعی استان خواست با تشکیل کارگروه جامع از متصدیان درمان و مدیران کارآمد سعی در رفع مشکل بهداشت و درمان استان داشته باشند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: 650 هزار در استان بوشهر تحت پوشش بیمه شده تامین اجتماعی استان هستند.

پورحکیم از افزایش 13.5 درصدی مراجعه کنندگان در سال 89 به مراکز درمانی این سازمان خبر داد و توسعه نیافتگی درمان در بخش خصوصی و کمبود پزشکان متخصص را مهمترین چالشهای مجموعه درمان تامین اجتماعی استان عنوان کرد.

کد مطلب 1357364

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