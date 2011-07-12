بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی بابت مصدومان ترافیکی

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وزارت بهداشت می بایست از محل ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث سهم بیمارستانهای تامین اجتماعی را بپردازد.

وی با اشاره به به ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه که درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستانها رایگان عنوان شده است، افزود: بیمه های تجاری می بایست ۱۰ درصد از سهم بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت پرداخت کنند و وزارت بهداشت نیز می بایست سهم بیمارستانهای تامین اجتماعی را از همین محل بپردازد.

حافظی با اعلام اینکه ۷۰ بیمارستان تامین اجتماعی خدمات رایگان به مصدومان ترافیکی ارائه می دهند، ادامه داد: از ابتدای سال گذشته هیچ دریافتی از محل ۱۰ درصد سهم بیمه شخص ثالث نداشته ایم.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، رقم مطالبات بیمارستانهای تامین اجتماعی از وزارت بهداشت را ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به جز یکی دو بیمارستان که تا شهریور ۸۹ مطالبات خود را از محل ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث دریافت کرده اند مابقی بیمارستانهای تامین اجتماعی هنوز از وزارت بهداشت طلب دارند.