به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای نخستین بار در سال 1384 از سوی انتشارات «آتنا» منتشر شده است.

نویسنده این مجموعه داستان متولد سال 1337 در مزار شریف است و دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر «اندخوی» گذرانده است. مرادی از سال‌های آخر دبیرستان به داستان‌نویسی روی آورد و در پایگاه خبری باختر مشغول به کار شد.

داستان‌های پراکنده مرادی از سال نخست دهه شصت در مطبوعات افغانستان به چاپ رسیده است. از این نویسنده تاکنون کتاب‌هایی چون «صدایی از خاکستر»، «رفته ها برنمی‌گردند» و «سرمه و خون» به چاپ رسیده‌اند.

«گل‌های سندی خامک دوزی»، «تلخاب سر بریده»، «صدایی از خاکستر»، «آخرین خواب»، «موم و آفتاب»، «نان و تفنگ»، «چشم‌های کیمیا» و «عزیزم» نام برخی داستان‌های این کتاب هستند.

جلسه نقد این کتاب از ساعت 17تا 19 روز پنج‌شنبه 23 تیر در سالن اجتماعات مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری واقع در خیابان حافظ، نبش سمیه برگزار می‌شود.