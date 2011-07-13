پیگیر حقوق و غرامت جانبازان شیمیایی از عراق هستیم

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت 25 سال غرامت جنگ تحمیلی از دولت عراق گرفته نشده گفت: پس از سقوط صدام عراق روی خوش ندیده است. کشورهای غربی و عربی هم هزینه های میلیاردی کردند تا شاهد فروپاشی کامل عراق باشند.

وی افزود: عراق امروزی هنوز ثبات لازم را پیدا نکرده و بیشتر کشورهای منطقه به خون عراقیها تشنه اند. در حال حاضر باید این دولت نوپا حمایت شود. البته پس از استقرار دولت جدید، جمهوری اسلامی ایران بر اساس قطعنامه ها و قوانین بین المللی برای اخذ غرامت جنگی ( هشت سال دفاع مقدس) اقدام می کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور اظهار داشت: عراق هیچگاه نگفته است که غرامت نمی دهد ولی باید مذاکرات در شرایط منطقی انجام شود.

مهمانپرست در پاسخ به این پرسش که چرا اقدامی برای محکومیت آلمان و برخی تولید کنندگان سلاحهای شیمیایی که در دوران جنگ تحمیلی سلاحهای شیمیایی به عراق می فروختند انجام نشده گفت: اگر به دنبال محکوم کردن هستیم باید در فضای دیپلماسی حرکت کنیم زیرا دنیای امروز دنیای بی عدالتی است و به همین راحتی نمی شود حقمان را بگیریم. امروز پنج هزار نفر در غزه قتل عام می شوند هیچ کشوری حاضر به محکوم کردن این جنایت نمی شود ولی سکینه آشتیانی جنایتی انجام می دهد و وقتی دستگاه قضا می خواهد مجازاتش کند ایران را محکوم به نقض حقوق بشر می کنند.