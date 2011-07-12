قم به تنهایی پاسخگوی حضور میلیونی زائران در نیمه شعبان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در رابطه با ارائه گزارش عملکرد شورا در ماه گذشته و پرسش و پاسخ پیرامون مسائل شهری که در سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، با اشاره به اینکه جمعیت زائران نیمه شعبان در قم میلیونی خواهد بود، ابراز داشت: قاعدتاَ ظرفیت شهر قم پاسخگوی این حجم جمعیت نخواهد بود و در همین راستا نگاه دولت و مجلس در قانون پنجم توسعه به شهرهای مذهبی از جمله قم و مشهد ویژه بوده است.



وی ادامه داد: همچنین در ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به صراحت این نکته ذکر شده که دولت به منظور توجه به ارزش‌ها و باور‌های دینی و ترویج سیره و سنت اهل بیت‌(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت استان‌های زیارتی بویژه قم، مشهد و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می‌کند.



عضو شورای اسلامی شهر قم در خصوص ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور افزود: شناسایی دقیق نیاز و مشکلات زائرین، برنامه ریزی و تدوین ساز و کار لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق شهرداری‌ها و بخش خصوصی، توسعه امکانات فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری و فراهم کردن زمینه زیارتی مطلوب و اجرای پروژهای زیر بنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی است که این امر نشان می‌دهد در بحث کلان توجه به جایگاه شهرهای مقدس از جمله قم یک جایگاه تعریف شده‌ای است و باید به آن توجه لازم صورت گیرد.



وی ادامه داد: در همین راستا هم در سال جاری ظاهرا ۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ماده ۱۲ برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است و تحقق این موضوع می‌تواند در کاهش مشکلات مردم موثر باشد.

بختیاری گفت: با همه اقداماتی که مجموعه مدیریتی استان و شهرداری انجام داده است اما باز هم شاهد بروز کاستی‌هایی در این ایام بوده‌ایم که این امر نشان دهنده این است که ظرفیت پذیرایی از خیل جمعیت مشتاق برای حضور در این مراسم در مجموعه استان وجود ندارد.



عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: باید تدابیر ملی در خصوص برگزاری مراسم نیمه شعبان در قم اندیشه شود و برگزاری مناسب این مراسم در شهر قم نیازمند نگاه ملی است و امکانات و اعتبارات ملی باید برای برگزاری مراسم نیمه شعبان تخصیص داده شود. در غیر این صورت مسئولان و مردم شرمنده عاشقان حضرت ولی عصر(عج) که عازم قم می‌شوند خواهند بود.



نگاه ملی و حاکمیتی به مراسم نیمه شعبان یک ضرورت است



وی با اشاره به اینکه شهر قم دارای ویژگی‌های خاصی از جمله مسجد مقدس جمکران است، اضافه کرد: اگر به مراسم نیمه شعبان نگاه ملی نشود ممکن است بواسطه مشکلات و عدم امکان تامین نیاز‌های زائران، موجب آزرده خاطر شدن زائران در این روز شود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، در خصوص کارهای صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری در رابطه با برگزاری اعیاد نیمه شعبان ابراز داشت: تهیه تمبر ترافیکی ویژه نیمه شعبان، نحوه مدیریت و چیدمان وسایل نقلیه در اطراف مسجد مقدس جمکران، نصب تابلو هدایت مسیر از مبادی ورودی شهر تا مقصد زائران، زمان بندی ورود و خروج زائران به شهر قم از آغاز تا پایان مراسم نیمه شعبان، بکارگیری یک هزار و ۵۰۰ نیروی بسیجی برای کنترل ترافیک و راهنمایی زائران در تسهیل عبور و مرور، اختصاص ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در محدوده جمکران از جمله کارهای صورت گرفته برای پذیرایی از زائران در روز نیمه شعبان است.

وی گفت: ۱۱ پارکینگ و پارکسوار که مشتمل بر ۱۳۰ هکتار فضای پارک خودرو است آماده شده است که این پارکینگ‌ها دو هزار دستگاه اتوبوس و ۳۱ هزار سواری ظرفیت دارد، همچنین مازوت پاشی برای جلوگیری از گرد و خاک، استقرار ستاد اطلاع رسانی در پارک سوار‌ها، تأمین آب شرب بهداشتی زائران، آماده سازی ۳۷۵ چشمه سرویس بهداشتی در اطراف مسجد مقدس جمکران، استقرار ۲۷۰ پرسنل آتش نشانی در پارکسوار‌ها با ۲۰ ایستگاه فرعی و پنج ایستگاه اصلی و همچنین فعال بودن ناوگان موتوری آتش نشانی از دیگر کارهای صورت گرفته برای نیمه شعبان است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: ۱۰ جایگاه CNG جهت تأمین سوخت خودروی زائران بصورت ۲۴ ساعته در ایام نیمه شعبان فعالیت می‌کنند و همچنین ۳۰ نقطه اطراف جمکران نیز نیازمندی‌های خوراکی مردم از جمله عرضه یخ و آب بهداشتی را تامین و عرضه می‌کنند.

