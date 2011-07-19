اردشیر درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه‌های مورد نظر برای تغییرات ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی تا پیش از آغاز رقابت‎های لیگ برتر اشاره کرد و اظهارداشت: فعلا به غیر از تعویض نیمکت بازیکنان ذخیره و ناظران، تغییر محل تعبیه آنها و انتقال به ضلع شرقی، تغییر محل LED های تبلیغاتی، افتتاح جایگاه جانبازان و بازسازی موتورخانه مرکزی برنامه دیگری نداریم.

وی تاکید کرد: بازسازی کامل ورزشگاه استادیوم یکصد هزار نفری حدود 16 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. فعلا این استادیوم در حدی مورد تغییر و بازسازی قرار می‌گیرد که پاسخگوی نیازها باشد.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی با اشاره به اینکه حدود یک ماه پیش کلنگ ساخت مسجد جامع مجموعه ورزشی با نام "مسجد امیر المومنین (ع)" زده شد، گفت: طبق قولی که داده بودیم تا دو سال آینده کار ساخت این مسجد به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار می‎گیرد. البته بودجه لازم برای ساخت این مسجد را سازمان تربیت بدنی تامین نخواهد کرد و کمک‎های مردمی بخش زیادی از این بودجه را تامین می‎کند.