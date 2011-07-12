زارعی: غرب مدینه فاضله صنعت نشر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی ناشران داخلی با دبیر و اعضای کمیته‌های مختلف دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام، دوشنبه 2 تیر با حضور ناشران و مسئولان انتشارات علمی فرهنگی در محل این انتشارات برگزار شد.

علی زارعی نجفدری، مدیر انتشارات عملی ـ فرهنگی و دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در این برنامه گفت: خلاصه کلام فلسفه وجودی اجلاس ناشران جهان اسلام این است که ناشرها به این درک برسیم که نه تنها ما ناشران ایرانی که غالب ناشران مسلمانی که در 5 قاره دنیا کار می‌کنند، همدیگر را نمی‌شناسند. این بزرگ‌ترین دغدغه و چالش پیش‌روی ناشران جهان اسلام است.

وی افزود: فلسفه برپایی این اجلاس هم آشنایی این ناشران با یکدیگر است و این در واقع اساسی‌ترین هدف ماست که در کنارش اهداف دیگری هم وجود دارند. اوایل سال 86 بود که کاملا به این خلا پی بردیم و به این ترتیب با بسیاری از ناشران داخلی و خارجی صحبت کردیم. همه ناشران متفق‌القول بودند که باید این آشنایی حاصل شود تا به تبع آن یک تعامل ایجاد شود تا این تعامل موجب هم‌افزایی و این هم‌افزایی هم موجب یک هم‌پوشانی میان ناشران شود.

زارعی نجفدری ادامه داد: بیشتر ناشران و شخصیت‌های صاحب‌نظر در این عرصه به ما گفتند کار سختی پیش رو دارید چون تفرقه در این زمینه بسیار زیاد است. اولین اجلاس ناشران جهان اسلام، خرداد سال گذشته برگزار شد که برون‌دادهای زیادی داشت و 3 محور عمده در آن مطرح شد: 1- دبیرخانه دائمی اجلاس در تهران تشکیل شود. 2- دبیرکل همایش از ایران انتخاب شود. 3- اتحادیه ناشران جهان اسلام تشکیل شود.

مدیر انتشارات عملی ـ فرهنگی گفت: چیزی که یک نهاد بین‌المللی نیاز دارد، تصویب یک اساسنامه است که با دعوت از صاحب‌نظران، پیش‌نویس اتحادیه ناشران جهان اسلام، تهیه و تنظیم شد. بعد از مشورت و به شور گذاشتن پیش‌نویس در شورای عالی سیاست‌گذاری، این پیش‌نویس به تصویب رسید و به تازگی برای بسیاری از ناشران داخلی و خارجی ارسال شد.

وی افزود: مقدمات برگزاری دور دوم اجلاس هم به همت دبیرخانه اجلاس، فراهم شد. در اجلاس دوم قصد داریم طرح ‌پیش‌نویس اساسنامه را در صورت نهایی شدن به تصویب برسانیم که با تصویب این طرح، عملا پایه‌های اتحادیه ناشران جهان اسلام، شکل خواهد گرفت. در دور دوم اجلاس می‌خواهیم در 2 حوزه حرفه نشر و دانش نشر فعالیت کنیم. در حال حاضر ناشران مسلمان از استانداردهای دنیا عقب هستند. در این زمینه 2 دیدگاه وجود دارد:‌ اول اینکه فاصله ناشران مسلمان با ناشران غربی نجومی است و ناشران مسلمان نمی‌توانند به جایگاه ناشران غربی برسند. دیدگاه دوم هم این است که این فاصله وجود دارد، ولی می‌توانیم آن را کم و کم‌تر کنیم به شرطی که ناشران مسلمان خودشان را بیابند.

زارعی نجفدری گفت: آیا واقعا غرب در حوزه نشر، به تمام پیشرفت‌ها دست یافته است؟ آیا غرب ‌می‌تواند مدینه فاضله ناشران مسلمان باشد؟ جهان غرب در حوزه نرم‌افزاری به استاندارد مطلوب دست یافته، اما آنچه نشر می‌طلبد، استاندارد نیست.

وی ادامه داد: در کنار 2 دیدگاه گفته شده، دیدگاه سومی هم وجود دارد. این دیدگاه دلیل برپایی این اجلاس است و عبارت است از اینکه اگر ناشران مسلمان در حوزه سخت‌افزاری خود را پیدا کنند و آن فضای تعاملی را به وجود بیاورند، نه تنها به غرب می‌رسند، بلکه از آن پیشی خواهند گرفت.

دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام گفت: در این رسیدن و پیشی‌ گرفتن یقین دارم؛ چون در نشر، منابع و محتوا در اولویت هستند و به سختی می‌توان به دستشان آورد، ولی مسائل نرم‌افزاری آموختنی و قابل اکتساب هستند.

در ادامه این نشست، ناشران حاضر در جلسه، به بیان دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود درباره برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام پرداختند.