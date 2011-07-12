گزارش کنکوردکتری تهیه شد/ ارائه در جلسه فوق العاده شورای انقلاب فرهنگی

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارشی در راستای سئوالات و ابهامات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آزمون دکتری نیمه متمرکز تهیه شده است که در هفته جاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

وی اظهار داشت: تمامی نکات مورد ابهام شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص به طور واضح در گزارش پاسخ داده شده است و دیگر جای ابهامی باقی نمی ماند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به ادامه روند برگزاری آزمون و انجام مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول پس از اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر توقف گفت: در انجام مصاحبه های آزمون هیچگونه خللی وارد نشده است و دانشگاهها مانند گذشته به مصاحبه از پذیرفته شدگان اقدام می کنند.

وی اظهار داشت: تنها نتیجه آزمون منوط به ارائه گزارش وزارت علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در شب سه شنبه 14 تیرماه یادآور شد: مقرر شد، وزارت علوم تا ابلاغ نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نتایج و مراحل بعدی آزمون دکتری نیمه متمرکز را متوقف و به آینده موکول کند.

وی افزود: در این جلسه بنا بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی در مورد آزمون نیمه‌متمرکز دکتری که اخیرا برگزار شده بود و نکاتی که درخصوص کارآمدی و آسیب‌های احتمالی آن مطرح است، ارائه کند.

مخبردزفولی خاطرنشان کرد: این گزارش به‌علت عدم حضور وزیر علوم در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم گزارش این وزارتخانه درخصوص نحوه برگزاری این آزمون را ارائه کند.

وی افزود: در جلسه آینده، وزیر علوم به سئوالات و ابهاماتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه دارند، پاسخ خواهد داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین با نظر دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد وزارت علوم تا ابلاغ نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نتایج و مراحل بعدی را متوقف و به آینده موکول کند.

به گزارش مهر، جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی سه شنبه برگزار می شود و در این جلسه گزارش آزمون دکتری وزارت علوم ارائه خواهد شد.