گزارش کنکوردکتری تهیه شد/ ارائه در جلسه فوق العاده شورای انقلاب فرهنگی

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارشی در راستای سئوالات و ابهامات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آزمون دکتری نیمه متمرکز تهیه شده است که در هفته جاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.
وی اظهار داشت: تمامی نکات مورد ابهام شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص به طور واضح در گزارش پاسخ داده شده است و دیگر جای ابهامی باقی نمی ماند.
مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به ادامه روند برگزاری آزمون و انجام مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول پس از اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر توقف گفت: در انجام مصاحبه های آزمون هیچگونه خللی وارد نشده است و دانشگاهها مانند گذشته به مصاحبه از پذیرفته شدگان اقدام می کنند.
وی اظهار داشت: تنها نتیجه آزمون منوط به ارائه گزارش وزارت علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در شب سه شنبه 14 تیرماه یادآور شد: مقرر شد، وزارت علوم تا ابلاغ نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نتایج و مراحل بعدی آزمون دکتری نیمه متمرکز را متوقف و به آینده موکول کند.
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