حضور جوانان در برنامه ریزی ها فضای کشور را شاداب می کند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ شهرام خدائی عصر دوشنبه در آستانه روز جوان در جمع هنرمندان جوان افزود: جوانی دوران رشد و بالندگی است و باید از تفکرات و ایدههای جوانان در برنامهریزیها بهره برد.

خدائی ادامه داد: دین مبین اسلام توجه ویژهای به جوانان داشته است و اگر همین توجه در جامعه جاری شود شاهد فضایی پویا، شاد و پرطراوت خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان استان آذربایجان شرقی را جوانان تشکیل می دهند گفت: در کنار کسوت و موی سپید بزرگان احترام به اندیشه های نو و افکار به روز جوانان وظیفه متولیان امر است.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: منظور از جوانی تنها رده سنی خاص نیست و افکار جوان و مبتنی بر نیازهای روز می تواند در حوزه های فرهنگی و هنری راهگشا باشد.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای سال 90 در حوزه هنری استان گفت: درصد بالایی از برنامه های حوزه هنری برای مخاطب جوان در نظر گرفته شده است و تا کنون هم استقبال بسیار خوبی توسط جوانان از برنامه هایی چون عصر نمایشنامه و ورکشاپهای تخصصی هنرهای نمایشی، تصویری و تجسمی صورت گرفته است.

در پایان این نشست برخی آثار هنری که توسط جوانان تولید شده بود مورد نمایش قرار گرفت و توسط حاضران تحلیل شد.